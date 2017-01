Poftele alimentare pot ascunde o carenţă a organismului

Poftele alimentare pot ascunde o carență a organismului

Miercuri, 02 Septembrie 2009

Oamenii de știință susțin că pofta de dulciuri ascunde mesajele pe care încearcă organismul să le trimită. De aceea, este bine să țineți cont de poftele pe care le aveți, căci satisfacerea lor poate însemna și menținerea stării de sănătate. Ciocolată - multe persoane râvnesc la ciocolată, iar cercetătorii susțin că alcaloidele (substanțe organice de origine vegetală sau obținute sintetic, toxice, folosite în medicamente) care se găsesc și în ciocolată cresc nivelul de serotonină din creier și binedispun. Totodată, ciocolata conține vitamina B și magneziu, importante în producerea de energie. Este indicat să alegeți ciocolata neagră, care conține cel puțin 70% cacao, fiind o sursă bogată de antioxidanți. Pe de altă parte, o dietă echilibrată în cereale și carne vă ajută să țineți sub control pofta de dulce. Paste, pâine sau cartofi - dacă poftiți la carbohidrați, este posibil să fie din cauza hipoglicemiei (nivelului scăzut al concentrației zahărului în sânge). Specialiștii atrag atenția că nivelul zahărului din sânge scade din cauza pauzelor foarte lungi între mese. Indicat este să optați pentru carbohidrați de calitate, pe care îi găsiți în fructe, paste integrale sau orez brun. Pe de altă parte, dacă vă este poftă de pâine, este posibil ca organismul să aibă nevoie de seleniu, mineral vital pentru sistemul imunitar, pentru funcționarea tiroidei și sistemului reproductiv. Motiv pentru care, nutriționiștii vă sfătuiesc să consumați pâine integrală la micul dejun și prânz, pentru a avea cantitatea de seleniu necesară zilnic. Alimente picante - cercetările recent efectuate de Universitatea din Nottingham arată că persoanele care consumă alimente condimentate au atât tensiunea, cât și ritmul cardiac crescute. Condimentele sunt stimulante, accelerând circulația și crescând temperatura corpului. Dacă râvniți la ceva picant, poate fi încercarea corpului de a se răcori, prin transpirație. Chipsuri - Pofta pentru alimentele sărate, cum sunt chipsurile, poate fi un simptom al epuizării, în special la cei cu un stil de viață stresant. Organismul transmite, astfel, că are nevoie de minerale în plus. Pentru a scăpa de poftă, optați pentru pop-corn, fără unt și sare. Totodată, este recomandat să fie consultat și medicul, existând posibilitatea manifestării unor afecțiuni precum diabetul, hipertensiunea sau anemia. Friptură - dacă vă este poftă de carne roșie, este un semn că organismul are nevoie de mai multe proteine. Specialiștii recomandă însă să fie consumată carne de pui sau de pește de două ori pe zi, pentru proteinele necesare organismului, dar carnea roșie trebuie evitată pentru că duce la creșterea riscului de cancer de colon. Apă - Dacă beți mai multă apă decât de obicei și parcă tot nu vă săturați, este posibil ca organismul să vă semnaleze un diabet, în special dacă setea este însoțită și de nenumărate „vizite” la baie. Alte simptome, în cazul diabetului, mai sunt oboseala și scăderea în greutate.