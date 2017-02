Poate fi confundată meningita cu toxiinfecţia alimentară?

Poate fi confundată meningita cu toxiinfecția alimentară?

Meningita și toxiinfecția alimentară sunt două boli diferite, dar care prezintă, totuși, simptome asemănă-toare, mai ales în cazul copiilor. Nu o dată, părinții le confundă, tocmai din cauza acestei asocieri de semne și simptome și mai ales din cauza vărsăturilor.În cazul meningitei, copilul se plânge de dureri mari de cap, nu poate suporta lumina, are vărsături spontane, care nu sunt provocate de alimen-tație. În plus, el este extrem de agitat și are febră, care nu cedează de niciun fel la dozele recomandate de antipiretic.Totodată, micuții acuză dureri mus-culare, sunt apatici și încearcă să își găsească o poziție cât mai comfortabilă.Toxiinfecția alimentară este o boală care apare după consumul unor alimente contaminate cu germeni, cum ar fi brânzeturile fermentate, lactatele crude, neprelucrate termic sau prelucrate insuficient, cremele cu ou crud, mâncărurile vechi sau alimentele care sunt incerte din punct de vedere al provenienței sau felului în care au fost păstrate.Toxiinfecția alimentară se manifestă prin vărsături alimentare precedate de dureri abdominale și crampe, scaune de consistență apoasă, febră. „O toxiinfecție alimentară apare la câteva ore de la consumul alimentelor cu toxine. În schimb, evoluția unei me-ningite poate să fie nu doar de 2-3 ore, ci chiar de 5-6 sau chiar o zi-două. Desigur, există simptomatologie co-mună, cum ar fi greața, văr-săturile și pot exista inclusiv dureri diverse, ca cefalee, dureri abdominale, dar întot-deauna, tu ca medic, trebuie să legi fiecare simptom de ce este în spatele lui și să consulți foarte atent pacientul”, ne-a declarat dr. Eugenia Muja, medic infecționist.În concluzie, dacă un pacient acuză o stare proastă de sănătate, doctorul trebuie să fie foarte atent, însă, în nici un caz nu se poate spune că toxiinfecția poate fi confundată cu o altă afecțiune. „Desigur, există manifestări ale meningitei, care nu pot fi regăsite niciodată în toxiinfecție. Fiecare are în spate alt bagaj de modificări patologice ale organului afectat”, a subliniat medicul.