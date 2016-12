Pneumonia poate fi prevenită prin vaccinare

Este din ce în ce mai frig, în timpul nopții temperaturile coboară sub 0 grade Celsius, iar meteorologii ne amenință cu ninsori abundente. Iarna își intră în drepturi. Este sezonul afecțiunilor respiratorii, astfel că medicii vă sfătuiesc să luați măsuri pentru a vă proteja sănătatea. Iar cea mai bună protecție v-o oferă vaccinarea. Infecțiile respiratorii, boli ale sezonului rece, pot avea cauze virale sau bacteriene. Pentru ambele categorii, există vaccinuri, ne-a spus dr. Vera Eniko Pall, medic pneumolog. Cea mai agresivă infecție res-piratorie virală este gripa. Persoa-nele care au făcut, în trecut, forme severe ale acestei boli, dar și cele care suferă de afecțiuni respiratorii cronice, bolnavii cardiaci, vârst-nicii și copiii trebuie neapărat să se vaccineze, căci gripa le poate pune viața în pericol. Aceste cate-gorii de persoane se pot vaccina gratuit, la medicul de familie. „Virusul gripal afectează mucoasa bronhică și agravează tulburările respiratorii deja existente. De asemenea, creează și o vulnerabilitate crescută la infecțiile bacteriene. Virusul poate afecta și inima, iar miocardita virală este deosebit de gravă. Acesta este și motivul pentru care a fost luată măsura vaccinării gratuite, prin medicii de familie”, a explicat specialistul pneumolog. Nu ignorați vaccinarea împotriva infecțiilor bacteriene Vaccinarea antigripală nu oferă însă protecție și în fața infecțiilor de natură bacteriană, precum faringita, cauzată de streptococi, otită medie, pneumonia, meningita sau bronșita etc. Pentru aceste boli, sunt necesare alte substanțe farmaceutice cu rol preventiv. „Unele sunt injectabile, dar cele mai multe sunt administrate pe cale bucală. Vaccinurile pentru infecțiile bacteriene nu sunt compensate, nu sunt administrate gratuit, dar vă pot ajuta să treceți mai ușor de iarnă. O mare parte dintre ele se administrează foarte simplu, nu au efecte adverse și au puține contraindicații”, a explicat dr. Pall. Imunizarea cu aceste tipuri de vaccinuri va fi realizată numai după consultarea medicului, care va stabili schema terapeutică. Bolnavilor diagnosticați cu bronhopneumopatie obstructivă cronică, astm, afecțiuni O.R.L. sau boli respiratorii cronice, dar și fumătorilor le sunt indicate aceste medicamente, căci le crește rezistența la infecții. Înfruntați frigul doar îmbrăcați bine Totodată, este important să ne îmbrăcăm adecvat, domiciliul și spațiul de la serviciu trebuie să fie încălzite. „Nu ieșim din casă imediat după baie, nu ieșim cu părul ud și dat cu gel, folosim fulare și căciuli când este ger. Mai mult, bronșiticii cronici, astmaticii și cardiacii trebuie să țină cont că organismul lor nu tolerează diferențele mari de tem-peratură, vântul rece, umezeala și ceața”, a adăugat pneumologul. Fără antibiotic! Nu vă grăbiți să apelați la antibiotic dacă răciți. Dr. Vera Pall vă sfătuiește să apelați, în primul rând, la preparatele simple, disponibile împotriva răcelilor și gripei - cu mențiunea să fiți atenți la o eventuală alergie la compușii din care sunt preparați! „Beți ceaiuri, faceți gargară și frecții seara. Dacă simptomele persistă și apare febra, iar starea generală se agravează, prezentați-vă la medicul de familie. Iar dacă aveți o boală cronică ce se agravează brusc, apelați Ambulanța”, vă recomandă pneumologul. Vaccinul previne infarctul Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Quebec demonstrează că vaccinul împotriva pneumoniei previne apariția afecțiunilor cardiovasculare. În țara noastră, numărul pneumoniilor este mai mare decât al gripelor. Ba chiar, anul trecut, această infecție bacteriană a făcut mai multe victime decât mult temuta gripă porcină.