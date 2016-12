Pneumonia a răpus, în luna noiembrie, 24 de români

Cele mai multe cazuri de pneumonie au fost diagnosticate la copiii sub un an, în vreme ce tinerii au fost depistați cu gripă și răceli

Răspândirea virusului gripal AH1N1 tot mai mult în rândul populației sperie. Statisticile centralizate la Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor Transmisibile, din subordinea Ministerului Sănătății, ilustrează însă că afecțiunile deja cunoscute fac mai multe victime: 26 de români au murit, în noiembrie, din cauza infecțiilor respiratorii. Luarea măsurilor de prevenție sau urmarea conștiincioasă a tratamentului pentru afecțiunile respiratorii nu trebuie neglijate, mai ales în perioada sezonului rece, când incidența acestor boli în rândul populației este ridicată. Datele colectate de direcțiile județene de sănătate publică din întreaga țară, centralizate la Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor Transmisibile (CPCBT), arată că, în luna noiembrie, peste 484.000 de români au fost diagnosticați cu diverse afecțiuni respiratorii. Foarte multe răceli Conform acelorași statistici ale CPCBT, cele mai multe afecțiuni înregistrate în noiembrie au fost infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), respectiv aproape 404.000 cazuri. Este vorba de infecții primare ale componentelor tractului respirator superior, până la laringe, și anume rinite (guturai), faringite, amigdalite, otite, sinuzite etc. Potrivit specialiștilor, stabilirea cauzei infecțiilor respective este dificilă, dat fiind că simptomele sunt asemănătoare, fie că sunt provocate de viruși sau bacterii. Cei mai mulți bolnavi depistați cu astfel de infecții au între 15 și 29 de ani, atrag atenția specialiștii centrului. De asemenea, au mai arătat reprezentanții CPCBT, o incidență semnificativă s-a constatat și la copiii sub un an. Frigul are un rol favorizant în contractarea infecțiilor respiratorii, motiv pentru care se impune protejarea organismului prin îmbrăcăminte corespunzătoare, spălarea pe mâini, suplimente de vitamina C și consumul de lichide calde. Terapia constă în administrarea de antitermice și nu anti-biotice (!), aspect asupra căruia specialiștii insistă, în condițiile în care numeroși români s-au obișnuit să apeleze la antibiotice și pentru cele mai banale răceli, organismul dezvoltând astfel rezistență la aceste preparate farmaceutice. Pneumonia a făcut victime Cele mai „agresive” afecțiuni respiratorii au fost pneumoniile, consemnează bilanțul realizat de CPCBT. Astfel, au fost înregistrate peste 77.600 de pneumonii și 24 decese cauzate de această boală (zece decese au fost înregistrate numai în ultima săptămână), în județul Constanța (2), București, Botoșani, Galați, Brăila, Neamț, Călărași, Bacău, Sălaj, Prahova, Bistrița și Mehedinți. „Rata de incidență cea mai ridicată pentru pneumonii s-a înregistrat la grupa de vârstă sub un an”, se arată în raportul întocmit de specialiștii CPCBT. De menționat că în sezonul de iarnă 2007 - 2008 au fost înregistrate 50 de decese cauzate de pneumonie, cele mai multe în județele Prahova și Galați, la grupele de vârstă 0 - 4 ani și peste 65 de ani. Termenul de „pneumonie” este atribuit infecțiilor pulmonare cauzate de o infecție cu o bacterie sau un virus. Boala cauzează dificultăți în respirație (plămânii trebuie să depună mai mult efort pentru a menține nivelul adecvat de oxigen în sânge), febră, tuse cu expectorație, cu eliminarea unei spute de culoare verde-gălbui. La bătrâni, simptomele sunt însoțite și de tulburarea funcțiilor cognitive, respectiv confuzie și delir. Pneumonia poate fi contactată din viața de zi cu zi, ca de exemplu de la școală sau serviciu. Terapia bolii constă în antibiotice, dar specialiștii atrag atenția că lipsa ei poate fi fatală. Gripa sezonieră a răpus un sucevean În ceea ce privește gripa sezonieră, în cadrul sistemului de supraveghere a infecțiilor respiratorii, au fost diagnosticate, în intervalul de timp analizat, peste 2.200 de cazuri. Cei mai mulți bolnavi au avut vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, dar au fost destule îmbolnăviri, mai ales în perioada 9 - 15 noiembrie, în rândul copiilor cu vârste între 5 și 14 ani. Doi pacienți, din Suceava și Iași, au murit în urma contractării gripei sezoniere. În schimb, numărul persoanelor diagnosticate cu virusul gripal AH1N1 este în creștere, până în prezent fiind depistați peste 3.500 de bolnavi. Gripa este o infecție care se răspândește pe cale aeriană, cel mai adesea prin tuse și strănut. Simptomele gripei apar brusc și se dezvoltă într-un timp scurt: frisoane, febră, dureri de cap, de gât, pierderea apetitului, tuse seacă, stare generală alterată. Cea mai eficientă metodă de prevenire a gripei este vaccinarea. 51 de cazuri de gripă sezonieră în Constanța Potrivit statisticilor puse la dispoziție de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Constanța, în județul nostru au fost înregistrate, în luna noiembrie, peste 14.800 de infecții respiratorii, dintre care 51 de cazuri de gripă sezonieră. Analiza comparativă realizată de specialiști arată însă că incidența acestor boli este în scădere. Dr. Mihaela Dinisov, director adjunct DSP Constanța, a arătat că în ultima săptămână (23 - 29 noiembrie) s-a înregistrat o scădere cu 14% a cazurilor, comparativ cu săptămâna precedentă și cu 32% față de media ultimelor trei săptămâni.