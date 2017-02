Platfusul la copii. Când este nevoie de tratament

Piciorul plat la copil (platfusul) este o afecțiune caracterizată de prăbușirea arcadei plantare, scobitura din talpă, care face ca întreaga suprafață a tălpii să vină în contact cu solul. La copiii foarte mici, platfusul este considerat a fi, oarecum, o condiție normală, din cauza stratului de grăsime care ascunde forma normală a piciorului, dar și pentru că piciorul este incomplet dezvoltat.Platfusul poate să fie prezent doar la un picior sau la ambele și este posibil să se remedieze, în timp, prin antrenarea piciorului.Părinții pot identifica foarte ușor dacă cel mic are platfus, prin simpla urmărire a mersului copilului și prin analizarea piciorului. În cazul în care se observă absența totală a scobiturii, primul pas este vizita la un medic specialist ortoped, pentru a confirma diagnosticul și pentru a stabili dacă este nevoie de conduită terapeutică, pentru că nu în toate cazurile este necesar tratamentul.„Există cazuri în care piciorul plat se remediază, în timp, când copilul începe să meargă, însă sunt și cazuri în care trebuie să se intervină cât mai repede. Pentru că această afecțiune, de multe ori, este asimptomatică, nu îi deranjează pe copilași, însă asta nu înseamnă că nu trebuie reparată. Pe de altă parte, în unele cazuri, pot fi afectate articulațiile și chiar coloana vertebrală”, explică dr. Magdalena Dumitrescu, specialist recuperare.Așadar, platfusul nu este o boală gravă, dar repercusiunile pe care le are pot fi grave. Dacă nu este depistat cât mai devreme, cu trecerea timpului, copiii pot dezvolta cifoze, scolioze, lordoze etc.Platfusul poate apărea din cauza rahitismului, a unei hipermobilități ligamentare sau poate fi congenital. Prin luarea amprentei piciorului (plantogramă), medicul poate pune diagnosticul exact. Plantograma este o examinare simplă, non-invazivă, în cadrul căreia copilul este urcat cu picioarele pe un aparat ce înregistrează amprenta piciorului.„În cazul platfusului, talpa piciorului devine foarte lată, iar mersul devine predominant pe partea internă a tălpii. Poate apărea transpirația abundentă și gleznele se pot umfla. Tratamentul platfusului se decide în funcție de vârsta copilului și de cât de gravă este forma bolii, de către un chirurg-ortoped. Se recomandă masajul tălpilor, pentru a stimula dezvoltarea mușchilor. Oricum, medicul ortoped va sfătui părinții cu privire la încălțămintea adecvată în aceste situații”, mai spune specialistul.Medicii specialiști îi sfătuiesc pe părinți să nu îi forțeze pe copii să meargă în picioare, dacă aceștia încă nu sunt pregătiți, deoarece, dacă aceștia sunt forțați, iar gleznele sunt instabile, acest lucru poate duce la malpoziții ale picioarelor. Totodată, aceștia mai spun că încălțămintea cu talonete, masajul și kinetoterapia sunt cele mai bune forme de tratament în cazul piciorului plat. Pentru a evita și corecta malpozițiile piciorului la copiii, se recomandă ca aceștia să facă înot și gimnastică medicală de la o vârstă cât mai fragedă.Dacă aceste metode nu dau rezultate, platfusul poate fi corectat și prin metodă chirurgicală, însă abia după ce s-au epuizat toate metodele și copilul are vârsta adecvată, mai mult de 10 ani. Cu toate acestea, nu trebuie nici să se exagereze cu efortul fizic și nici cu sedentarismul, însă, cel mai bine, în acest caz, copiilor le face bine mersul în picioarele goale.