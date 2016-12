Planifică neprevăzutul!

Deși există o varietate de metode contraceptive disponibile în România, statisticile din ultimii ani sunt cel puțin alarmante. Informațiile puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică și de Ministerul Muncii, 20 noiembrie 2013 ne arată că în fiecare an se înregistrează peste 20.000 de tinere nașteri la femei cu vârsta sub 19 ani.În plus, conform rezultatelor cercetării ”Emergency Contraception Study”, efectuate în 2013 de către compania globală de cercetare Millward Brown, cu sprijinul Gedeon-Richter Plc., 25% dintre românce consideră că avortul poate fi o metodă contraceptivă, iar aproape jumătate dintre femei aleg să se protejeze alegând cele mai riscante metode contraceptive (metode ad-hoc precum metoda retragerii, metoda calendarului sau prezervativul).