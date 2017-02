Plăgile tăiate cu flexul, tot mai frecvente

„Aceste persoane ajung la noi, de obicei, cu deficite funcționale importante, secțiuni ce prezintă ulterior cazuri complexe, dar noi dispunem de logistica necesară pentru a le putea rezolva problemele. Totuși, în ultimii ani am observat că oamenii acordă o atenție mai mare în timpul muncii, pentru că, spre exemplu, comparând statistic anul trecut cu anii anteriori am sesizat o scădere a accidentelor la locul de muncă”, a declarat șeful secției, dr. Bogdan Caraban.Desigur, sunt și pacienți care ajung în urgență cu plăgi hemoragice și degete amputate cu flexul sau drujba în propria lor gospodărie. Alții, spre exemplu, mai ajung la spital cu plăgi tăiate la nivelul gambei, accidentați în timp ce vroiau să taie lemne. Toate aceste plăgi se clasifică în plăgi recente (până la șase ore) și plăgi vechi (peste șase ore).Această clasificare are importanță atunci când, prin mecanismul de producere, plaga este aseptică la momentul accidentului. Pentru plăgile care afectează cavitățile naturale ale corpului (abdomen, torace, cutia craniană) se folosește o clasificare care are ca și criteriu definitor afectarea seroasei endocavitare (peritoneul, pleura, pericardul, dura mater).