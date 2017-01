Pistruii au caracter ereditar, dar se înmulţesc prin expunerea la soare

Pistruii au caracter ereditar, dar se înmulțesc prin expunerea la soare

Ştire online publicată Miercuri, 11 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Pistruii, cu denumirea științifică efelide, sunt moșteniți genetic și sunt specifici persoanelor roșcate și blonde și, mai rar, celor brunete, dar se înmulțesc de la expunerea la soare, fără protecție. Medicul dermatolog Olga Simionescu, conferențiar universitar doctor în dermato-venerologie la Facultatea de Medicina din cadrul UMF Carol Davila București, a declarat că pistruii nu reprezintă o afecțiune, ci au caracter ereditar. „Sunt cunoscute șase fototipuri cutanate, adică șase tipuri de piele, iar pistruii sunt specifici fototipului unu, tipul celtic-islandez", a spus dr. Olga Simionescu. De obicei, pistruii se localizează pe regiunile descoperite: frunte, pomeți, nas, umeri, brațe, iar pielea cu pistrui este fină și subțire și are nevoie de îngrijire constantă. Dr. Simionescu a explicat că pistruii generați de expunerea la soare se localizează mai ales pe torace și sunt semne ale unor arsuri solare, deoarece razele ultraviolete din spectrul B trec de stratul epidermei și ajung la dermă unde, printre altele, atacă celulele de melanină (pigmentul pielii) și le adună în mici grupuri, formând astfel pistruii. „Pistruii produși de expunerea la soare, deci nu cei genetici, sunt parțial reversibili", a spus dr. Simionescu. Ea a adăugat că pot fi îndepărtați inclusiv prin procedee chimice, sub control medical: „Se poate face tratament cu hidrochinonă, o substanță chimică ce se aplică sub control medical și care determină albirea pielii" a mai spus ea.