Piersicile pot ameliora tulburările digestive

Ştire online publicată Vineri, 24 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Piersicile sunt ușor de digerat, au efect laxativ și sunt sărace în calorii datorită conținutului mare de apă. Pentru că stimulează secreția glandelor digestive, ele sunt recomandate vârstnicilor cu probleme de tulburări digestive, cu condiția ca fructele să fie fierte, dar și celor care suferă de litiază urinară, gută sau reumatism. În cosmetică, sunt un excelent remediu pentru curățirea tenului. Un fruct proaspăt, de 100 de grame, conține aproape 30 de calorii, în timp ce unul uscat are de șase ori mai multe. După cum spun specialiștii, dacă sunt mâncate cu coajă, piersicile pot furniza mai mult de trei sferturi din necesarul zilnic de vitamina C al unei persoane. În schimb, în compot se pierde mai mult de 80% din această substanță. Pe lângă vitamina C, piersicile mai sunt bogate și în vitaminele A, B 1, B 2, niacină, săruri minerale, hidrați de carbon și acizi organici. Aceste fructe sunt recomandate în curele de slăbire, doar proaspete, pentru că zahărul din compot poate dubla sau chiar tripla numărul de calorii ingerate.