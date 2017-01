Pierderea rapidă în greutate ne ajută să nu ne îngrăşăm la loc

Pierderea rapidă în greutate ne ajută să nu ne îngrășăm la loc

Expresia „Încet, dar sigur!” pare să nu fie valabilă atunci când se vorbește despre pierderea în greutate. Slăbitul rapid are efecte benefice pe termen îndelungat, cum ar fi că nu se mai depun la loc kilogramele în plus. Aceasta reiese dintr-un studiu recent al specialiștilor de la Universitatea din Florida. Oamenii de știință au monitorizat 262 de femei la vârsta a doua, considerate, din punct de vedere medical, supraponderale. Participantele au fost obligate să își schimbe stilul de viață timp de șase luni, interval în care trebuia să consume alimente sărace în calorii și să facă multă activitate fizică. După primele 30 de zile ale testului, s-a stabilit în ce categorie a abilității de a slăbi se încadrează fiecare subiect. Ulterior, după finalizarea studiului, ele au fost monitorizate încă 12 luni. Astfel, cercetătorii au observat că femeile care pierduseră brusc din greutate slăbiseră aproape atât cât își propuseseră și erau de cinci ori mai predispuse să își păstreze greutatea la care ajunseseră, decât cele care dăduseră jos mult mai greu kilogramele în plus. „Studiul nostru aduce dovezi în plus că, în contextul schimbării stilului de viață, pierderea rapidă în greutate duce la scăderi pe termen îndelungat și nu crește susceptibilitatea de a se îngrășa la loc, fiind asociată și cu slăbirea mai multor kilograme decât la pierderea lentă”, precizează autorii studiului.