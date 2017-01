Pierderea definitivă a smalţului dinţilor este cauzată de alimentele acide

Pierderea definitivă a smalțului dinților este cauzată de alimentele acide

În momentul în care dintele intră în contact cu mâncarea sau cu o substanță de natură acidă, smalțul se înmoaie pentru o scurtă perioadă de timp, își pierde din minerale, iar în timp se erodează. Înainte de a intra în detalii, Cecilia Bianu, medic stomatolog, atenționează asupra faptului că, în momentul în care smalțul dintelui dispare (smalțul fiind învelișul exterior de protecție al dintelui), dentina este expusă, iar acest lucru favorizează durerea și sensibilitatea dentară. În termeni medicali, pierderea ireversibilă a smalțului dentar se numește eroziunea dinților și are drept principale cauze atacurile acide, nebacteriene. Semnele unui dinte erodat De regulă, un dinte erodat prezintă goluri pe suprafață și are o margine zimțată, ceea ce face ca dentina (mai închisă la culoare) să fie expusă. „Am avut pacienți care m-au întrebat din ce cauză își pierde din calitate smalțul dintelui. Lucrurile sunt clare: dizolvarea structurii dentare mineralizate se produce la contactul cu substanțe acide așa-numite intrinseci (vomă, reflux gastro-esofagian) sau extrinseci (citrice sau băuturi acide)” – ne-a mai spus stomatologul, care atrage atenția că ori de câte ori dintele intră în contact cu mâncare sau cu o substanță acidă, smalțul acestuia se înmoaie pentru o scurtă perioadă de timp, acesta fiind momentul când pierde din mineralele pe care le conține. „Este adevărat că rolul salivei este acela de a neutraliza acest atac acid și de a reface echilibrul natural al dintelui. Însă, dacă aceste atacuri acide sunt din ce în ce mai multe, saliva nu mai face față și mici particule din smalțul dentar dispar cu ocazia periajului. Aceste lucruri determină ca, pe măsură ce trece timpul, smalțul dintelui să se erodeze” – a subliniat dr. Cecilia Bianu. Cauze Principala cauză care favori-zează eroziunea dinților este chiar acidul gastric din stomac. Acesta pătrunde prin esofag în cavitatea bucală în tulburări de alimentație care implică provocarea vomei sau în afecțiuni de reflux gastro-esofagian. Astfel, potrivit stomatologului: „Persoanele care beau alcool mai mult decât trebuie, de regulă, vomită destul de des, ele fiind primele afectate de acest fenomen. De asemenea, la persoanele afectate de eroziune dentară, saliva are o capacitate mai mică de a neutraliza acizii”. O cauză importantă a pierderii ireversibile a smalțului dentar îl reprezintă citricele, consumul constant de băuturi acidulate, sucuri din fructe, băuturile acidulate cu conținut de acid fosforic (se recomandă folosirea paiului), produsele fermentate care conțin acid lactic, strugurii și vinul, care conțin acid tartaric. De aceea, specialista recomandă ca aceste alimente să fie consumate cu măsură și doar în timpul meselor. Și, nu în ultimul rând, efecte nedorite asupra smalțului dinților are și mestecarea tabletelor de vitamina C. Metode de prevenire Cu toate că procesul de erodare a smalțului dentar este ireversibil, stomagologul ne-a explicat că agravarea lui poate fi prevenită în primul rând prin controale stomatologice periodice. De asemenea, zona erodată poate fi acoperită cu o plombă, care va preveni sensibilizarea dintelui și apariția cariilor: „Dacă dintele este afectat într-o măsură foarte mare, atunci soluția ideală este fațetarea lui cu material ceramic”. Totuși, principala măsură de prevenție este evitarea consumului de alimente care fac rău dinților. Dacă acest lucru nu se întâmplă, stomatologul recomandă ca băuturile acidulate sau sucurile din fructe să fie înghițite imediat, folosirea unui pai care să ajute la evitarea contactului băuturii cu dinții fiind ideală l De asemenea, este bine ca după masă să consumați brânză sau lapte, care au capacitatea de a neutraliza acidul l La fel de important este ca la sfârșitul mesei să clătiți gura cu apă măcar timp de 30 de secunde l Benefică pentru stimularea producției de salivă este și mestecarea gumei fără zahăr după masă, iar dacă ați consumat băuturi sau alimente acide, să vă spălați pe dinți după cel puțin o oră, pentru a permite dinților să-și recapete conținutul mineral l Pentru protejarea dinților, aceștia trebuie periați de două ori pe zi, folosind o perie mică, cu peri moi și o pastă de dinți bogată în fluor.