Picătura de sânge care pune diagnosticul

Programul de evaluare a stării de sănătate a populației va scoate la iveală de ce boli suferă românii. Pachetul de investigații include teste care ajută la depistarea a multiple afecțiuni, așa cum sunt cele renale sau cardiace. Medicii de familie vor fi cei care, în urma examenului clinic, vor alege ce analize va face fiecare pacient în parte. Investigațiile din care se poate alege sunt: hemoleucograma, sumarul de urină, creatinina serică, glicemia, sideremia, colesterolul, trigliceridele și transaminazele. Dr Tanța Culețu, directorul adjunct al Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța (ASPJ), ne-a explicat ce înseamnă fiecare investigație în parte. Hemoleucograma asigură notarea globulelor albe (leucocite) și roșii (hematii). Investigația este recomandată pacienților care au peste trei ani. Valorile normale sunt: leucocite - între 4.000 și 10.000/ mm3; hematii - între 3.5 milioane și 5 milioane/ mm3; hemoglobina - între 12.0 și 14.0 g/ 100ml la femei și între 13,0 și 15,0 la bărbați. Scăderea numărului globulelor roșii și a hemoglobinei este un simptom al anemiei. Sideremia stabilește cantitatea de fier din sânge și este recomandată copiilor până în zece ani, dar și gravidelor și femeilor cu vârsta de peste 25 de ani. Neînscrierea în valorile normale, adică între 80 și 180 mg/l, depistează anemia. Sumarul de urină și creatinina serică sunt investigații care pot depista afecțiuni ale aparatului renal, așa cum sunt infecțiile urinare. Densitatea urinei trebuie să aibă valori cuprinse între 1.015 și 1.030. De asemenea, PH-ul arată dacă urina este acidă sau alcalină și trebuie să aibă valori cuprinse între 6 și 7. Creatinina serică este recomandată pacienților peste 50 de ani sau celor care au sub această vârstă, dar prezintă risc de afecțiuni renale. Nivelul zahărului (glicemia) din sânge se măsoară cel mai des pe „stomacul gol”, de preferat dimineața. Glicemia este o investigație care va fi efectuată după vârsta de trei ani. Valoarea normală se situează între 0.70 și 1.10 g/l. Valori crescute ale glicemiei, după 1.26 g/l indică existența diabetului. De asemenea, analiza de colesterol depistează cantitatea de acizi grași nesaturați depozitați pe artere. Valori crescute pot scoate la iveală faptul că pacientul riscă afecțiuni precum angina pectorală sau infarctul miocardic. Trigliceridele sunt grăsimile prezente în sânge, care provin, în principal, din alimentație. Excesul de trigliceride amenință sănătatea inimii și arterelor. Valoarea normală se situează sub 1.60 g/l. În cazul testelor pentru ficat, se analizează transaminazele - enzime conținute în special de ficat, care intervin în sinteza și dezintegrarea aminoacizilor. 