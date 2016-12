Peste o mie de cadre medicale din ţară, instruite la Constanţa

Peste o mie de cadre medicale din țară, instruite la Constanța

Constanța este singurul oraș din țară unde se construiește un centru special pentru instruirea a peste 1.100 de angajați în sectorul medical, din toate regiunile României. În plus, aproape 200 de cadre sanitare de peste 45 de ani vor învăța aici cum să aplice noile tehnologii în medicină cu ajutorul calculatorului. Deschiderea noului centru de instruire face parte dintr-un proiect de formare profesională a cadrelor sanitare și a managerilor din domeniul medical prin implementarea de noi tehnologii și actualizarea cunoștințelor în domeniul economiei sanitare. Proiectul inițiat de Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța și lansat în toamna anului trecut a fost promovat, la sfârșitul acestei săptămâni, printr-o conferință organizată la complexul Dunărea din Eforie Nord. Peste o sută de medici, cadre sanitare din toată țara, dar și reprezentanți ai Ministerului Sănătății au fost prezenți, vineri, la discuțiile despre proiectul european, iar dezbaterile continuă și sâmbătă, în aceeași locație. „Conferința regională pe care am organizat-o zilele acestea cuprinde toată zona de sud est a României, adică județele Constanța, Tulcea, Brăila, Galați, Buzău și Vrancea. Este prima conferință de promovare a acestui proiect, urmând să mai desfășurăm și altele în toate regiunile țării”, a declarat, vineri, pentru „Cuget Liber”, dr. Constantin Dina, directorul executiv al DSPJ Constanța.Aproape 200 de persoane au participat deja la training Potrivit reprezentanților Direcției Județene de Sănătate Publică, obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea nivelului de calificare prin promovarea, asigurarea formării profesionale a medicilor, a asistenților medicali, a managerilor din domeniul sanitar și urmărește inițierea a peste 1.100 de angajați în halate albe. „Până la ora actuală am reușit deja să antrenăm aproximativ 190 de persoane, dintr-un total de 1.100", a spus dr. Dina. Prezent și el la conferința regională de la Eforie Nord, Viorel Ghețe, managerul proiectului, ne-a explicat în ce constau cursurile gratuite oferite cadrelor medicale. „În cadrul acestei conferințe promovăm măsurile active de schimbare a percepției asupra personalului care lucrează în sistemul sanitar în sensul formării profesionale continue. Avem trei module mari de cursuri destinate atât managerilor de spitale, cât și altor cadre medicale. Punem la dispoziție cursuri de management strategic, management resurse umane, marketing și comunicare, management de proiect, toate în domeniul sanitar românesc”, a menționat Viorel Ghețe. Cursuri de inițiere și în folosirea calculatoruluiO noutate a proiectului DJSP Constanța constă în formarea angajaților sanitari cu vârste mai mari de 45 de ani care doresc să învețe mai multe despre utilizarea computerului în meseria pe care o practică. Dr. Cătălin Grasa, directorul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța și fost director medical al DJSP, a subliniat, vineri, importanța formării profesionale a cadrelor sanitare mai în vârstă care nu au avut ocazia să folosească până acum sistemul informatic. „Acest proiect este gândit pe hârtie încă din 2009 când eram director medical la DJSP. Mă bucur că a luat amploare deoarece este un lucru foarte bun pentru noi. Pe lângă cei 956 de angajați în sectorul medical, alte 200 de persoane, în special asistenți medicali de peste 45 de ani, vor face pregătiri pe linia IT cu privire la economia sanitară și la securitatea muncii. La ora actuală, este esențial pentru un asistent medical să știe să opereze un program medical pe un computer. Calculatorul a ajuns să fie, în prezent, una din ustensilele de bază ale personalului medical într-un spital”, a precizat dr. Grasa.La rândul lui, Viorel Ghețe a spus că în cadrul proiectului va fi implementat și un sistem de e-learning care va putea fi utilizat la nivel național de către toți cei care vor dori să învețe ceva nou. „Modulele din cadrul cursurilor vor fi transferate în acest sistem și vor fi disponibile gratuit în toată țara”, a afirmat managerul proiectului.Centrul de inițiere de la Constanța, operațional din toamnăCentrul de formare profesională a cadrelor medicale și a managerilor din domeniul sanitar se află, momentan, în construcție la sediul Direcției Județene de Sănătate Publică de pe strada Nicolae Iorga din Constanța și va fi finalizat, cel mai probabil în toamna acestui an, a mai spus dr. Cătălin Grasa. „Chiar dacă nu va fi gata în toamna, odată cu finalizarea proiectului, centrul va deveni operațional. Vor fi disponibile 30 - 35 de locuri cu posibilități de interacțiune electronică, cu computer terminal pentru fiecare participant, la fel ca într-o sală de conferințe occidentală”, a explicat dr. Grasa. Menționăm că proiectul european de formare profesională a cadrelor medicale a fost lansat în data de 30 noiembrie 2011 la Constanța, iar valoarea programului se ridică la 3,4 milioane de euro.