Peste 8.000 de constănţeni au beneficiat de testare HIV şi hepatită gratuit

Peste 8.000 de constănțeni au beneficiat de testare HIV și hepatită gratuit

La nivel național, peste 20.000 de persoane au beneficiat în 2014 de ajutorul Baylor. Astfel, reprezentanții Fundației au oferit consiliere și testare pentru HIV și hepatite pentru peste 8.700 de persoane. De asemenea, peste 850 de persoane au fost asistate medical și psihosocial și peste 800 de profesioniști din domeniul medical au beneficiat de cursurile de educație medicală continuă. În plus, prin intermediul unei piese de teatru de păpuși, pusă în scenă de voluntarii Baylor peste 1.000 de copii din grădinițe din județul Constanța au aflat cum să lupte cu microbii folosind periuța, pasta de dinți, săpunul și pieptenele.Tot în acest an, cu sprijinul Fundației AmeriCares, aproximativ 10.000 de persoane au beneficiat de donații de medicamente, materiale sanitare și suplimente nutritive.„Bilanțul de sfârșit de an, ne arată că în 2014 am investit peste 5 milioane de dolari în sănătate și am ajutat peste 20 de mii de oameni. Sunt extrem de recunoscătoare echipei Baylor pentru munca depusă. Gândul meu bun se îndreaptă, de asemenea, către pacienții afectați de boli infecțioase care sunt îngrijiți la Centrul de Excelență Clinică. Baylor a făcut echipă cu finanțatori care ne-au ajutat să fim mai aproape de misiunea noastră, aceea de a trăi într-o comunitate capabilă să prevină și sa trateze bolile infecțioase”, a declarat directorul executiv al Fundației Baylor Marea Neagră, Ana-Maria Schweitzer.