Peste 4.500 de pacienţi români vor putea fi trataţi cu interferon free

1

CIROZA HEPATICA CU VIRUS ,, C ,, - PRIMITA DE LA SISTEM

LUNI 08. IUNIE . 2015 - ora 10.00 - CINE NU ESTE PREZENT IN PIATA VICTORIEI - In fata la muzeul Antipa - Inseamna ca ori nu este bolnav , ori NU II PASA ! Cu mic , cu mare bolnavi , apartinatori , prieteni , colegi , vecini , cunoscuti , chiar si straini , cu mic cu mare pentru cauza nobila ! Sa speram , cu ajutorul lui Dumnezeu sa - i convingem pe EI , ca TREBUIE SA FIM AJUTATI ! Nu uitati : ne diferentiem de ceilalti prin faptul ca suntem imbracati in GALBEN ! Deci luati un tricou , camasa , etc. GALBENA ! Sa ne vedem cat mai multi , Sa ocupam tot trotuarul la ANTIPA ! GGG