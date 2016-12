Peste 350 de constănțeni au solicitat serviciile ambulanței

Serviciul Județean de Ambulanță Constanța a suplimentat numărul ambulanțelor și al cadrelor medicale în perioada sărbătorilor de iarnă.Potrivit medicului coordonator al SJA Constanța, Marian Beciu, în ultimele 24 de ore, 350 de constănțeni au solicitat serviciile medicilor de pe ambulanță. Cele mai multe apeluri au fost înregistrate pentru probleme abdominale, bolnavi cronici, accidente minore sau nașteri."Au fost mai puține solicitări decât în 2010, dar anul acesta am avut resurse suficiente și am suplimentat numărul ambulanțelor și al cadrelor medicale", a declarat dr. Marian Beciu.Mai mult, medicul spune că față de o perioadă obișnuită din an, de Crăciun s-au înregistrat cu 40 la sută mai multe apeluri.