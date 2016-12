Peste 300 de români au fost diagnosticaţi cu HIV/SIDA anul acesta

Peste 300 de români au fost diagnosticați cu HIV/SIDA anul acesta

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Evoluțiile medicale în tratamentul pacienților diagnosticați cu HIV/SIDA duc la o bună administrare medicamentoasă a bolii, numărul deceselor scăzând la 87 în 2009. Specialiștii atrag atenția însă că românii ignoră în continuare posibilitatea contractării virusului. Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Anti-SIDA, Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” și Uniunea Asociațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA au organizat un eveniment la care au fost prezentate cele mai recente rapoarte de monitorizare a bolii și reușitele din ultimul an. Potrivit acestor date, situația infectărilor este relativ constantă în România, înregistrându-se chiar o scădere a numărului de persoane diagnosticate în 2009 față de 2008 - 342 de cazuri noi anul acesta, față de 436 în 2008 și 391 în 2006. Din perspectiva primelor diagnostice pozitive, date din 1985 până în prezent, au fost diagnosticați cu HIV/SIDA 16.077 de români, din care 9.802 aveau mai puțin de 14 ani. Mai sunt în viață 9.980 de persoane, 87 de decese fiind înregistrate în 2009. Dintre cele 9.980 de persoane diagnosticate cu HIV/SIDA care trăiesc, 8.857 sunt sub tratament. „Copiii care au fost infectați în spitale în anii 1985 au ajuns să trăiască și au acum 18-20 de ani. Datorită tratamentului putem spune că se pot bucura de viață, pot să facă tot ce își doresc și au un sistem imunitar foarte bun. Dacă în 1988 numărul deceselor anuale depășea 450 de morți, mortalitatea a scăzut progresiv după descoperirea și utilizarea tratamentului cu retrovirale. Putem spune, acum, că boala poate fi ținută sub control”, a precizat dr. Adrian Streinu-Cercel. Dintre totalul noilor cazuri confirmate, 195 sunt la bărbați. Cele mai multe cazuri noi se înregistrează la persoane cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani. Problema rămâne ignorarea posibilității de contractare a virusului. „În continuare, oamenii preferă să ignore, voit, existența bolii, iar dintre contagioși, cei mai mulți preferă să ascundă că poartă virusul. Din statisticile noastre a reieșit că cele mai multe persoane active din punct de vedere sexual nu știu nimic despre statutul HIV al partenerului, de aceea este nu indicată, ci obligatorie folosirea prezervativului până la obținerea unor analize medicale relevante, testele urmând să fie făcute regulat de-a lungul timpului”, a arătat dr. Adrian Streinu-Cercel.