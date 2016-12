Peste 3.000 de posturi vor fi deblocate în spitale, până la sfârşitul anului

Peste 3.000 de posturi vor fi deblocate în spitale, până la sfârșitul anului

În urma analizei efectuate, Ministerul Sănătății anunță că va scoate la concurs 2.322 de posturi în sistemul sanitar. De asemenea, autoritățile locale vor putea să scoată la concurs aproximativ 750 de posturi, ceea ce va însemna un total de peste 3.050 de posturi. Ministerul va debloca cu prioritate posturile pentru medici și asistenți medicali în specialitățile deficitare, ca de exemplu ATI, medicina de urgență, cea de laborator, radiologie, etc. și în spitalele din zonele unde există deficit important de personal medical. Vor fi deblocate posturi și în unități sanitare din centrele universitare care mai au nevoie de specialiști pe anumite domenii cu lipsă acută de personal. Lista unităților sanitare cu paturi, dar și numărul de posturi pe fiecare categorie de personal medical, precum și specialitățile pentru care se vor organiza concursuri/examinări în această toamnă va fi publicată pe site-ul ministerului, la adresa www.ms.ro, începând cu data de 20 septembrie. Reprezentanții ministerului estimează că, începând din luna noiembrie a acestui an, unitățile sanitare cu paturi vor organiza concursurile sau examinările pentru ocuparea posturilor. Deficitul este de 8.000 de medici Dr. Vasile Astărăstoaie, președintele Colegiului Medicilor din România, consideră că sistemul sanitar din țara noastră ar avea nevoie de zeci de mii de medici pentru a egala măcar media europeană. „În acest moment, după normativul Ministerului Sănătății, în sistemul spitalicesc actual este un deficit de 7.000 - 8.000 de medici, iar pentru a ajunge la nivelul mediei europene ne-ar mai trebui încă 28.000 de medici”, a afirmat reprezentantul CMR. El a adăugat că sistemul de sănătate din România se confruntă cu trei probleme esențiale, respectiv subfinanțarea, organizarea și managementul, dar și resursa umană. Legat de resursa umană din sistemul spitalicesc, Astărăstoaie a precizat că în ultima lună a semnat 180 de certificate de conformitate pentru medici care intenționează să părăsească țara.