Peste 2.300 de medicamente riscă să dispară de pe piaţa din cauza creşterii taxei clawback, afirmă producătorii de generice

Peste 2.300 de medicamente riscă să dispară de pe piața din cauza creșterii taxei clawback, afirmă producătorii de generice

Ştire online publicată Joi, 13 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR) afirma ca peste 2300 de medicamente risca sa dispara de pe piata, din cauza crizei iminente in sanatate ce va aparea odata cu cresterea, la aproape 30 la suta, a taxei clawback, transmite News.ro.APMGR cere trecerea imediata la calculul diferentiat al taxei clawback in acest an si la eliminarea obligatiei clawback pentru medicamentele generice, din 2018."Taxa clawback este o taxa pe cifra de afaceri pentru producatorii de medicamente si nicio companie din nicio industrie nu poate supravietui mult timp cu un nivel al acesteia aproape de 30%. Asta inseamna distrugerea industriei farmaceutice locale si disparitia unor medicamente esentiale pentru milioane de pacienti, mai ales pentru cei cronici, medicamente care se adreseaza unor arii terapeutice de baza precum: boli cardiovasculare si digestive, cancer, boli ale sistemului nervos central si ale aparatului respirator," a declarat joi, intr-o conferinta, Adrian Grecu, presedintele APMGR.In trimestrul I al acestui an, taxa clawback a ajuns la aproape 20%, APMGR estimand ca in trimestrul al II-lea va fi in jur de 25%, iar pana la sfarsitul anului poate trece si de 30%.Taxa creste din cauza introducerii de noi medicamente in mod neconditionat pe lista compensatelor, fara buget suplimentar, la care se adauga micsorarea plafonului pentru pensionari, precum si eliminarea comisiilor de specialitate care verificau validitatea prescriptiilor, a mai spus Grecu.Potrivit lui presedintelui APMGR, din 2016 si pana in aprilie anul acesta, 42 de noi medicamente au fost introduse pe lista celor compensate, generand un consum suplimentar anual de aproximativ 70 de millioane de lei. Mai mult, introducerea recenta a altor doua medicamente noi: Kadcyla (Trastuzumabum emtansinum) si Tagrisso (Osimertinib), va genera un consum suplimentar anual de 129 milioane lei, respectiv 37 milioane lei.Micsorarea plafonului pentru pensionari precum si eliminarea comisiilor de specialitate inseamna o crestere substantiala a consumului, cu alte 200 milioane lei anual."Vrem sa fim bine intelesi: introducerea a noi molecule este benefica pentru pacient si pentru sistemul de sanatate, la fel si micsoarea plafonului de compensare pentru pensionari. Dar noi, producatorii de medicamente generice, nu mai putem finanta acest consum de care nu noi suntem responsabili. Pentru a supravietui trebuie sa renuntam la medicamentele ale caror costuri de productie nu mai pot fi acoperite sau sa inchidem facilitati de productie. Si pacientii si economia Romaniei vor pierde," a spus Grecu.