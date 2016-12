Peste 120 de dosare, depuse pentru actualizarea listei de compensate

Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) a primit peste 120 de dosare pentru actualizarea listei de medicamente compensate si gratuite, a spus ministrul Sanatatii, Nicolae Banicioiu, precizand ca cererile vizeaza afectiuni diverse, conform Mediafax."Procesul pentru evaluarea dosarelor continua asa cum am planificat. Am avut chiar la inceputul saptamanii o discutie cu reprezentantii Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pe tema actualizarii listei. Au fost depuse peste 120 de dosare pentru actualizarea listei, care sunt acum in evaluare", a spus Nicolae Banicioiu.