Peste 11 mii de români au fost testaţi gratuit de hepatită

Peste 11 mii de români au fost testați gratuit de hepatită

Ştire online publicată Vineri, 11 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Aproximativ 1.000 de români au fost depistați cu virusul Hepatitei C, în urma unei campanii de tes-tare gratuită, derulată în luna august în 27 de orașe din țară. Iniția-tiva acestei acțiuni aparține companiei farmaceutice internaționale Merck Sharp & Dohme (MSD) și s-a desfășurat în cadrul platformei “Împreună pentru viață”, cu ocazia Zilei Mondiale a Hepatitelor.În perioada 1 – 6 august, aproape 11.500 de români din toată țara au beneficiat de testări gratuite pentru a afla dacă sunt infectați cu virusul Hepatitei C. Aproape 8 la sută dintre aceștia, 877, au primit un rezultat pozitiv. Astfel, la nivelul orașelor în care au avut loc testările, media pacienților depistați cu hepatita C este de 7,65%. Județul cu cea mai mare prevalență a hepatitei C este București, cu 14,67%. În Constanța, doar 5,45 la sută din cei testați, erau bolnavi de hepatita C.„Este cunoscut faptul că România are una din cele mai mari prevalențe ale hepatitei C din Europa, însă din motive obiective foarte mulți români nu își pot permite un test care să le arate dacă sunt sau nu infectați. Prin campania «Împreună pentru viață» am dorit să venim în sprijinul acestora printr-o acțiune de testare națională pe durata unei săptămâni”, spune Florentin Scarlat, manager în cadrul companiei MSD.Totodată, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, Marinela Debu afirmă că statisticile sunt îngrijorătoare la nivelul României. „Este extrem de important ca hepatitele cronice virale să fie descoperite la timp, până nu este prea târziu, când costurile sunt mult prea mari, atât pentru pacient, cât și pentru familiile acestuia. Prin depistarea la timp a virusului multe vieți ar fi salvate și mulți oameni ar putea trăi normal”, a precizat Marinela Debu.