Persoanele stresate au probleme cu vederea

Ştire online publicată Miercuri, 11 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Specialiștii atrag atenția că stresul cotidian are o influență semnificativă în declanșarea bolilor. Printre afecțiunile provocate de stresul de zi cu zi se numără, spun medicii, și tulburările de vedere. Potrivit cercetărilor, stresul are două componente asupra organismului: stres compensat și decompensat. În cazul celei de-a doua variante, în organismul uman se produc modificări biochimice, care vizează cantitatea de sodiu și potasiu, ce au efecte negative asupra sistemului nervos central. Prin urmare, cei stresați încep să vadă încețoșat sau, altfel spus, să le „fugă” literele de sub ochi. Medicii spun că în aceste situații nu se impune procurarea ochelarilor, ci mai indicat ar fi evitarea factorilor de stres. De asemenea, stresul poate cauza și probleme auditive, dar și alte afecțiuni precum hipertiroidia. Boala este caracterizată printr-o serie de simptome precum tulburările digestive, cele neuropsihice (agitație, pierderea ideilor, nervozitate, tremur al extremităților, insomnie), dar și probleme cardiace. Un semnal de alarmă este și transpirația tegumentelor și scăderea în greutate, deși bolnavul mănâncă foarte mult.