Pericolul expunerii îndelungate la soare

Și în această vară, Societatea Română de Dermatologie (SRD) va demara o amplă campanie de informare în ceea ce privește depistarea melanomului și prevenirea cancerului cutanat. Acțiunea va fi demarată în luna iunie și va cuprinde toate stațiunile de pe litoral.Astfel, în perioada 28-30 iunie, 12-14 iulie și 9-11 august în intervalul 08.00-17.30, în stațiunile Mamaia, Eforie Nord și Neptun, medici dermatologi din Constanța și din țară vor acorda consultații gratuite și sfaturi medicale tuturor constănțenilor și turiștilor interesați.„Și această acțiune are același dublu scop. Pe de o parte are în vedere sensibilizarea opiniei publice față de pericolul expunerii la radiațiile solare, și tocmai de aceea am ales să derulăm campania pe litoral, iar pe de altă parte, și cred că este scopul cel mai important, încurajarea prezentării la medicul dermatolog pentru diagnosticul precoce al cancerului de piele”, a declarat dr. Călin Giurcăneanu, președintele SRD.Potrivit studiilor, această afecțiune este întâlnită frecvent la persoanele blonde, roșcate, cu ochi verzi sau albaștri.Afecțiunea este considerată o leziune precanceroasă. Din acest motiv tratamentul precoce previne evoluția către o boala gravă. Astăzi, există tratamente de scurtă durată și foarte eficiente.„Boala poate fi prevenită prin evitarea expunerii îndelungate la soare și folosirea unei creme cu factor de protecție solară. În general, trebuie examinată pielea pentru afecțiuni sau alte tumori suspecte, periodic, în special dacă expunerea la soare este mai îndelungată” , a mai spus medicul.Pe de altă parte, specialistul SRD susține că instituția a demarat un amplu proiect, legat de monitorizarea și tratarea pacienților.Acest proiect se rezumă la realizarea unui registru electronic și este atribuit pacienților cu leziuni precanceroase și chiar maligne și va purta atât avizul Ministerului Sănătății, cât și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.