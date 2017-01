Pepenele roşu înlocuieşte Viagra

Pepenele roșu înlocuiește Viagra

Ştire online publicată Miercuri, 09 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Problemele sexuale ale bărbaților ar putea dispărea cu ajutorul stimulentelor naturale. Pepenele roșu este alternativa mult mai avantajoasă pentru albastra pastiluță minune. Explicația cercetătorilor americani de la Texas A&M University’s Fruit and Vegetable Improvement Center este următoarea: pepenele are un conținut bogat în citrulină. Odată consumată, citrulina este transformată într-un aminoacid numit argintină, care „relaxează vasele de sânge, având un efect asemănător Viagrei”, spune dr. Bhimu Patil, directorul institutului. Alte alimente cu un conținut bogat în citrulină sunt coaja de nucă, castravetele, pepenele galben, laptele. Partea mai puțin bună a spectaculoasei descoperiri este aceea că pepenele roșu conține 92% apă și, pentru a obține efectul maxim, un bărbat ar trebui să consume cam șase felii.