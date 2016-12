Pepenele - pe cât de răcoritor, pe atât de sănătos

Când temperaturile de afară se încadrează cu mult peste limitele pe care le poate suporta corpul nostru, nu ne rămâne altceva decât să încercăm să ne răcorim, ori cu o baie în mare, ori cu un duș rece sau cu un pahar de limonadă. Medicii de la Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța recomandă alimentația ușoară pentru a face față mai ușor efectelor produse de caniculă. Aceștia ne propun să înlocuim înghețata cu o felie răcoritoare de pepene galben sau verde.În plus, pepenele are și o multitudine de beneficii asupra sănătății noastre. De exemplu, pepenele verde conține peste 95 la sută apă, motiv pentru care are proprietăți diuretice și este indicat în litiazele renale și ale vezicii urinare, dar și în bolile de gută. „În medicina tradițională, sunt recomandate semințele de pepene verde și galben în litiaza renală și biliară, indicație terapeutică ce pare a fi explicată prin existența unei enzime cu acțiune litoritică în aceste semințe”, spune dr. Loti Popescu, de la DSP Județeană Constanța.Și pepenele galben este un bun laxativ vegetal, dar cu efecte terapeutice mult mai slabe decât pepenele verde. Dr. Loti Popescu precizează că, în cantități mari, pepenele galben este greu digerabil și nu este recomandat diabeticilor. „Este contraindicat în diabet, în colite, enterite și dispepsii dar poate fi consumat cu succes în anemii, constipație, hemoroizi, litiază urinară, reumatism și tuberculoză pulmonară. Totodată, sucul proaspăt de pepene galben are efecte laxative”, afirmă medicul specialist.