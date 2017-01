Pentru sănătatea dumneavoastră

Ştire online publicată Vineri, 26 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Am probleme foarte mari cu dinții, dar și o frică de stomatolog ce nu o pot controla, deși sunt bărbat în toată firea. Vreau să știu dacă este posibilă anestezia generală și în cazul unor lucrări dentare?”. (Cristi, din Năvodari) * * * Cecilia Bianu Stănică, medic stomatolog (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, Strada Mircea cel Bătrân, nr. 3), știe din experiență că pentru unii oameni, o vizită la stomatolog este prilejul multor neliniști, din cauza disconfortului tratamentelor de acest gen. Medicul le amintește însă celor mai puțin curajoși că orice stomatolog are la dispoziție câteva opțiuni, pentru reducerea acestui disconfort, una dintre ele fiind și anestezia locală (sub formă de pastile, lichide, injecții etc.). Referitor la anestezia generală, de regulă, aceasta se recomandă la pacienții care nu-și pot controla frica sau mișcările (persoane cu dizabilități) și se realizează strict sub controlul unui medic anestezist.