Pensionarea duce la îmbunătăţirea stării de sănătate

Pensionarea duce la îmbunătățirea stării de sănătate

Ştire online publicată Miercuri, 11 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Conform unui studiu european, sănătatea celor care tocmai ce au ieșit la pensie se îmbunătățește atât de mult, încât majoritatea dintre ei se simt mai tineri cu opt ani. Studiul a fost realizat pe 15.000 de muncitori francezi, majoritatea bărbați, cărora le-a fost măsurată percepția cu privire la starea lor de sănătate înainte și după pensionare. Cu cât erau mai aproape de vârsta pensionării, percepția referitoare la starea lor de sănătate era proastă, dar se îmbunătățea odată cu primul an al pensionării. Rezultatul studiului are trei concluzii: munca e o povară în plus pentru sănătatea lucrătorilor, efectele acesteia sunt, în mare, ameliorate de ieșirea la pensie și, în fine, povara muncii este cu atât mai mare cu cât condițiile de lucru sunt proaste. Cercetarea atrage atenția că ar trebui să existe o preocupare mai mare pentru sănătatea muncitorilor vârstnici.