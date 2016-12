Pedepse aspre pentru apelurile false la 112

„Un apel fals poate s _i omoare, nu doar s coste”, suscin reprezentancii din sntate care sunt îngrijoraci de numrul tot mai mare de apeluri false la numrul uni de urgenc 112. Astfel, ace_tia vor propune un proiect de lege prin care cei care blocheaz salvarea fie telefonic, fie prin deplasarea la un loc fictiv, s plteasc amenzi sau chiar s fac închisoare.Majoritatea apelurilor false _i abuzive provin de la copii, tineri, persoane cu probleme psihice _i sunt în mare parte realizate de pe cartele prepay.Reprezentancii Serviciului de Ambulanc Constanca suscin c în cele mai multe dintre cazuri, astfel de apeluri sunt triate prin serviciul 112, astfel c nu mai ajung la salvare.Pe de alt parte, ace_tia se confrunt cu situacii în care datele date de apelanci nu corespund cu cele din teren, astfel c medicii de pe salvare nu gsesc nici o victim _i sunt pu_i pe drumuri degeaba.Printre judecele cu cele mai multe apeluri false se mai numr Mure_, iar cele mai pucine sunt înregistrate la Arad.