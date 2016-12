Pe ce a cheltuit Spitalul Judeţean Constanţa 11 milioane de euro

În 2011

Pe ce a cheltuit Spitalul Județean Constanța 11 milioane de euro

Anul 2011 se încheie cu o evaluare pozitivă a activității Spitalului Județean Constanța și o Secție de Ortopedie nou-nouță. Cel puțin asta susține managerul unității medicale care mai spune că investițiile de anul acesta se ridică la aproape 11 milioane de euro.Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a realizat o evaluare a activității structurii sanitare, din luna ianuarie până în noiembrie, cu privire la performanțele spitalului în com-parație cu celelalte unități medicale din România. Până la sfârșitul lunii trecute, spitalul tratase aproximativ 49.000 de pacienți, dintre care zece mii au venit din afara județului.La SCJU s-au născut cei mai mulți copii din țarăDin totalul bolnavilor care s-au internat la spitalul de urgență din municipiu, 94,4% sunt din județul Constanța, 56,6% sunt din municipiu, iar 24,1% vin din mediul rural.Femeile reprezintă cel mai mare procent al persoanelor tratate la Spitalul Județean, aproape 53%. Explicația ar fi că, în 2011, aici au avut loc cele mai multe nașteri, 10,4%, comparativ cu 6,4% la nivel național.Cel mai ridicat număr de bolnavi sosiți la UrgențăPotrivit tabelului întocmit de reprezentanții Spitalului de Urgență, cei mai mulți dintre pacienți, peste 72%, ajung la spital prin unitatea de Primire Urgențe, față de 56,1 procente, media la nivel național. "Aceasta este o problemă care ține foarte mult de modul de organizare a sistemului sanitar. În principal, bolnavii ajung la urgență deoarece nu au unde să se adreseze în altă parte, dar și pentru că nu înțeleg gradul de importanță al unei anumite patologii", a explicat dr. Dan Căpățână, managerul Spitalului Județean de Urgență Constanța. "Secția de Primire Urgențe este supraaglomerată tot timpul și de foarte multe ori fără motivație", a adăugat managerul.În ceea ce privește timpul pe care îl petrec pacienții în spital până la externare, Spitalul Județean a înregistrat o durată medie de spitalizare de 6 zile. În schimb, la nivelul unităților sanitare din țară, bolnavii au fost externați, în medie, după 6,4 zile. "Dacă timpul petrecut de pacient pe patul de spital este mai mic, atunci și unitatea medicală este mai eficientă", a mai spus dr. Căpățână. Rezolvarea cazurilor complexe - mai mulți bani pentru spitalManagerul Spitalului Județean a explicat că orice unitate sanitară are un indice "Case Mix" (ICM). Acesta reprezintă indicele de complexitate a cazurilor rezolvate în spital. "Dacă anul trecut aveam un indice ICM de 1,23, anul acesta numărul a crescut la 1,25, față de 0,97 la nivel național. Acest lucru se datorează în mod exclusiv activității medicilor din spital", a precizat managerul unității sanitare. Acesta a declarat că astfel, spitalul va primi mai mulți bani. "Rezultatele muncii lor se văd în cifre, iar aceste cifre vor reflecta o mai bună finanțare în viitorul contract, deoarece indicele pentru 2011 se ia în calcul pentru bugetul spitalului în anul 2013".Potrivit managerului Dan Căpățână, dacă indicele "Case Mix" este mai ridicat, înseamnă că spitalul respectiv a rezolvat mai multe cazuri de o dificultate foarte mare. "În cazul în care indicele este mai mare de 1, spitalul primește bani în plus. Nu pot să vă spun exact câți, dar cu siguranță va primi mai mulți bani", a mai spus dr. Căpățână.Ce investiții s-au făcut anul acesta în spital Cea mai importantă investiție din 2011 a Spitalului Județean Constanța a fost renovarea Secției de Ortopedie, care a fost finalizată acum puțin timp. "Acum mai așteptăm echipamentele și încă se mai lucrează la blocul operator. Vrem să schimbăm și lifturile, să schimbăm sistemul de supraveghere video și să instalăm vestiarele achiziționate", am aflat de la reprezentantul spitalului. "Investiția pentru secția de Ortopedie se ridică la aproape 9 milioane de euro. În plus, lifturile au costat 750 de mii de euro, iar sistemul de suprave-ghere, 300 de mii de euro, adică încă un milion de euro", a declarat Dan Căpățână. În plus, unitatea sanitară așteaptă și sosirea unei uși rotative pentru reorganizarea intrării principale, care, cel mai probabil, se va finaliza la sfârșitul lunii ianuarie. Stocul de medicamente, asigurat pentru sărbătoriConducerea Spitalului Județean de Urgență Constanța susține că s-au realizat stocuri tampon pentru sărbătorile de iarnă. "Ne-am aprovizionat din timp cu medicamente și materiale sanitare care ne vor ajunge până după jumătatea lunii ianuarie. Avem tot ce ne trebuie. În farmacii sunt medicamente în valoare de aproximativ 200.000 de lei, iar magaziile sunt pline", a mai spus managerul spitalului.Totodată, dr. Căpățână a spus că toți angajații spitalului vor primi un cadou de sărbători. "Am făcut un efort financiar și vom acorda fiecărui salariat câte 15 tichete de masă. Este singurul lucru pe care îl putem face pentru că legea nu permite acordarea de prime sau alte stimulente".