Patru ore la Urgenţă, fără să fie băgaţi în seamă!

Patru ore la Urgență, fără să fie băgați în seamă!

Constănțenii care trec pragul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Constanța se așteaptă să primească îngrijiri medicale de specialitate în cel mai scurt timp posibil. De altfel, chiar faptul că au o „urgență”, indiferent de natura ei, o impune. Nu se întâmplă însă așa, fapt reclamat de numeroși pacienți. O astfel de nemulțumire a semnalat și Eugen M., ajuns la UPU duminică după-amiază, alături de mama sa, care se simțea rău. „Am ajuns la Urgență în jurul orei 14.35, pentru a o investiga pe mama mea, în vârstă de 67 de ani, ce acuza dureri de stomac mari, avea diaree, stări de vomă, stare generală proastă. Am fost în-registrați la oficiul care se ocupă de repartizarea urgențelor, urmând a fi primiți de un medic. Timp de două ore, nimeni nu ne-a anunțat să intrăm la consultație. În urma presiunilor și insistențelor mele, am obținut ca mama să fie dusă într-o încăpere cu paturi, unde se mai aflau și alte persoane ce așteptau un doctor. Timp de o altă oră și jumătate, nu a venit nimeni să se intereseze de soarta celor din acea cameră, singura inter-venție medicală fiind aceea de a se lua tensiunea bolnavilor. Vorbind cu personalul, mi-au spus că au oameni puțini, că în ultimul timp au fost înregistrate peste 600 de persoane care au cerut ajutor serviciului de urgență. Neavând nicio speranță să primim ajutor, am părăsit spitalul, după aproape patru ore de așteptare. Consider că acest serviciu de urgență este condus și supravegheat într-o manieră incompetentă și lipsită de orice profesionalism”, a arătat constănțeanul. Acesta a adăugat că nu-i consideră vinovați pe medici, față de care are numai respect, ci modul în care este organizată activitatea: „Trebuie găsită o soluție și pentru cei care nu au urgențe majore, pentru a nu aștepta patru - șase ore. Dar probabil trebuie să se treacă personal prin această experiență,să-și vadă părintele tratat așa cum a fost tratată mama mea, pentru a înțelege. În loc de a găsi motivații, mai bine ar găsi soluții”. Ce spune conducerea Referitor la aceste reproșuri ale pacienților, dr. Dan Căpățână, managerul spitalului, a subliniat că este vorba de o triere a cazurilor, în funcție de cât de grave sunt. „Există o triere, pe care oamenii nu o înțeleg. Sunt situații imposibile, iar pacienții vin cu niște revendicări uimitoare! Ar trebui ca oamenii să aprecieze mai bine activitatea medicilor”, a adăugat managerul.