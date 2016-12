Paşi simpli pentru a depăşi depresia de toamnă

Pași simpli pentru a depăși depresia de toamnă

Comparativ cu depresiile de primăvară, cauzate de lipsa de vitamine, de o stare fizică slăbită, depresia de toamnă este epuizantă și mult mai greu de controlat. Simptomele depresiei de toamnă sunt tristețea, oboseala cronică, lipsa de energie mai ales dimineața, senzație de epuizare fizică, tulburări de somn, dificultăți de concentrare, acumulare de kilograme, o stare de spirit negativă, pesimism, descurajare, atacuri de panică, diminuarea interesului fața de muncă, familie și relația de cuplu.Depresia de toamnă este disimulată în pierderea poftei de mâncare sau, din contră, într-un apetit exagerat, iar cele mai afectate de aceste căderi sezoniere sunt femeile.„Astenia de toamnă este o stare de depresie care apare cu regularitate în fiecare an. Practic, organismul se adaptează schimbărilor fizice și psihice cu dificultate. În această perioadă apare și sentimentul de inutilitate, o stare de tristețe și de apatie permanentă. La astenia de toamna contribuie și un stil de viață sedentar, cât și o dietă necorespunzătoare. Fructele și legumele de sezon vin în ajutorul celor care se adaptează mai greu tranziției la sezonul rece.Așadar, consumați struguri care au un conținut ridicat de antioxidanți, dovleacul ce conține multe fibre pentru o digestie sănătoasă, nucile care conțin foarte multe substanțe nutritive, vitamine și minerale de care corpul are nevoie și sunt o sursă excelentă de energie, care luptă împotriva stresului. Să nu uităm de citrice pentru că ele sunt sursa de vitamina C pentru menținerea imunității”, explică dr. Mirela Stângaciu, medic de familie cu com-petențe în apifitoterapie.