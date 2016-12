Parodontita sau boala civilizaţiei

Parodontita sau boala civilizației

Parodontita înseamnă o inflamare a țesuturilor care înconjoară dintele, atât la nivelul gingiei cât și a osului. Dinții încep să se miște pentru ca în final să cadă. Tot acest proces începe odată cu apariția unor factori favorizanți genetici, de mediu sau ce țin de igiena și îngrijirea personală, dar și de mediul de viață alimentar. Toate viciile pe care le-am dobândit odată cu schimbările din jurul nostru au produs și schimbări negative ale organismului care se resimte. „Prima fază a bolii parodontale este gingivita. Aceasta este o inflamație a gingiilor, de natură microbiană. Fiecare persoană are în mod fiziologic un mic șanț între dinte și gingie. Atunci când gingivita se instalează și gingia este inflamată, acest șanț se mărește, permițând bacteriilor să pătrundă din ce în ce mai profund” precizează medicii dentiști din cadrul „Academiei de Zâmbete”.Simptomele bolii parodontale Principalele simptome care trebuie să ridice un semnal de alarmă pentru pacienți sunt: sângerarea gingivală, retracția gingivală, halena (mirosul neplăcut al gurii), mobilitatea dentară. O gingie sănătoasă are culoarea roz este bine atașată de dinți, iar zona de gingie dintre dinți este integră și nu sângerează la periere. Pe de altă parte, o gingie bolnavă este roșie și umflată sau palidă si retrasă, care sângerează ușor și care are la baza dintelui depuneri de tartru. În timp bacteriile de la baza dintelui duc la apariția pungilor gingivale, care se pot transforma în secreții purulente. Apariția acestor semne la nivelul cavității bucale reprezintă semnalul pentru un control medical imediat. „Medicul dentist poate diagnostica această afecțiune printr-un control, vă poate recomanda o radiografie pentru a observa gradul de resorbție osoasă sau poate recolta o probă din punga gingivală pentru un examen de laborator”, au mai declarat medicii Academiei de Zâmbete”.Tratamentul parodontiteiÎn funcție de gravitatea bolii și de stadiul în care un pacient ajunge la medicul dentist, acesta decide un program de tratament pentru a opri evoluția bolii. Este de reținut că această afecțiune nu este reversibilă, dar există câțiva pași importanți care pot ameliora situația:- Îmbunătățirea igienei oro-dentare- Igienizarea profesională care trebuie repetată obligatoriu la 6 luni- Un periaj corect realizat acasă, de 2 ori pe zi timp de 3-5 minute- Utilizarea aței dentare și a apei de gură cu clorhexidină.- Chiuretaj subgingival. Prin această manoperă se curăță bacteriile din punga gingivală.- Curățarea cu soluții antiseptice. Dacă rezultatele nu sunt satis-făcătoare se poate recurge la tratament chirurgical. Starea de sănătate ține nu doar de factorii externi care o alterează. Aportul personal în conștientizarea bolii și îndepărtarea tuturor factorilor care au favorizat apariția acestei afecțiuni înseamnă înainte de toate prevenție. Tratarea afecțiunii încă din stadiul de gingivită, printr-o igienă corectă și o simplă igienizare profesională efectuată la 6 luni vom evita cu succes boala parodontală. Acest lucru se traduce prin dinți sănătoși, corp sănătos și cheltuieli minime.