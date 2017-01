PĂRINŢII REACŢIONEAZĂ DUR, DUPĂ IMAGINEA SURPRINSĂ DE O MĂMICĂ / "Aşa se doarme în spitalele de copii!"

PĂRINȚII REACȚIONEAZĂ DUR, DUPĂ IMAGINEA SURPRINSĂ DE O MĂMICĂ / "Așa se doarme în spitalele de copii!"

Ştire online publicată Marţi, 31 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Așa se doarme în spitalele de copii, în spitalul renumit "Marie Curie"! Țară de rahat, și pentru copiii care au peste 3 ani se mai plătește si spitalizare 15 lei pt mama, pentru ce știți să cereți banii ăștia?!", se întreabă, retoric, Alexandra S., autoarea postării."Chiar că un spital de tot râsul! Am fost de curând pentru o ecografie la șold la bebeluși...și ce credeți că-mi zice? Aaa...nu prea se fac la noi iar dacă se fac durează. Și am întrebat-o cum adică durează, mai exact ...Păi trebuie să va internați cu copilul o zi poate două! Poftim???? Cred că nu sunteți întregi dacă trebuie să mă internez pentru o eco. Toate clinicile mă trimeteau la renumitul Marie Curie...și am fost și m -am convins. Un spital de tot râsul (...) Și iar...altă problemă, au aparatul stricat. Nu știu ce ne-am face fără clinicile astea private...", este comentariul unei alte mămici."Păcat de așa ceva nu se ocupa parlamentarii au treburi mai " importante" cum ar fi grațierea penalilor!!!", este răspunsul altei mămici."Când am fost internată cu Ralu cu adenovirus la Grigore Alexandrescu la fel am fost 7 zile... pe un tamburel din acela mic fără spătar...sa te apropii de toalete sau de băi era groaznic... am plecat cu dureri de spate groaznice, cel puțin 2 zile nu am dormit deloc că o păzeam pe Ralu...""Din păcate stiu cum este, am trecut și eu prin așa ceva...Dar asta este ROMÂNIA noastră....ne chinuim pentru copii noștri"