Părinţii nu îşi vaccinează copiii de frică să nu facă autism

Părinții nu își vaccinează copiii de frică să nu facă autism

După ce cu peste un deceniu în urmă părinții a peste un milion de copii din Marea Britanie au refuzat să-i vaccineze împotriva pojarului de teamă ca vaccinul să nu provoace autism, astăzi responsabilii din domeniul sănătății se zbat să țină în frâu o epidemie a acestei boli foarte contagioase.Totuși, pe plan global, pojarul rămâne una din cauzele principale de deces în rândul copiilor sub 5 ani și ucide peste 150.000 de persoane pe an, în cea mai mare parte din țări în curs de dezvoltare.Pentru a pune capăt epidemiilor, trebuie vaccinați peste 95% dintre copii, iar în unele regiuni din Marea Britanie acest procent este încă sub 80%.