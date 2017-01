Părinţii fetiţelor cu vârste între 12 şi 14 ani sunt informaţi despre vaccinarea împotriva cancerului de col uterin

Părinții fetițelor cu vârste între 12 și 14 ani sunt informați despre vaccinarea împotriva cancerului de col uterin

Campania de informare privind vaccinarea împotriva virusului papiloma human (HPV), adresată părinților fetițelor cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani, demarată de Ministerul Sănătății în luna iunie, a ajuns la cea de-a doua etapă. Potrivit dr. Mihaela Dinisov, director coordonator adjunct al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța, odată cu începerea școlii, medicii de familie, cei școlari și diriginții claselor a VI-a și a VII-a au sarcina de a-i informa pe părinții fetițelor cu privire la beneficiile și riscurile vaccinării împotriva HPV, cauza cancerului de col uterin. „La sfârșitul campaniei, ministerul va realiza o evaluare, prin care vor fi chestionați părinții fetițelor, iar în funcție de rezultate, se va stabili dacă se va desfășura vaccinarea”, a adăugat specialistul. Vaccinul dezvoltă imunitatea împotriva tulpinilor HPV Dr. Alina Moineagu, medic epidemiolog în cadrul DSP, a explicat că vaccinarea are rolul de a preveni infectarea copilelor cu virusul responsabil de producerea leziunilor la nivelul colului uterin. „Vaccinul ajută la dezvoltarea unei imunități împotriva tulpinilor oncogene, HPV 16 și HPV 18. Din datele deținute, asigură imunitatea pe o perioadă de cinci ani. Există studii care arată că ar asigura imunitatea pentru 20 de ani, dar deocamdată nu este evidențiată în practică”, a afirmat medicul. Ca orice preparat vaccinal, și cel împotriva HPV are reacții adverse. Efecte adverse Dr. Alina Moineagu a specificat că printre efectele adverse observate se numără durerea și apariția unui edem la locul vaccinării, dar pot apărea și dureri de cap, greață, vărsături, dureri musculare. Majoritatea reacțiilor au avut o severitate ușoară sau moderată și au fost de scurtă durată. Producătorii unuia dintre vaccinuri au trecut, în luna iunie a acestui an, pe prospectul prepa-ratului, convulsiile și leșinul la reacții negative. „S-a discutat și despre cauzarea unor decese. Cel mai recent caz discutat, din luna septembrie, este al unei fetițe din Marea Britanie care a murit la 24 de ore după efectuarea vaccinului. Examenul anatomo-patologic a evidențiat însă că fetița avea o tumoare toracică și aceasta a fost cauza decesului”, a menționat medicul, referitor la suspiciunile privind vaccinarea. De asemenea, specialiștii au subliniat că vaccinurile HPV nu conțin material infecțios, astfel că nu pot produce infectarea și nici nu pot duce la apariția ulterioară a cancerului de col uterin. Există însă și contraindicații, care se referă la hipersensibilitatea dovedită față de una dintre componentele preparatului vaccinal, precum și la bolile febrile. Specialiștii au atras atenția că studiile internaționale menționează că este de preferat ca vaccinarea anti-HPV să se realizeze înainte de debutul vieții sexuale. Motiv pentru care, în mai multe state, vaccinarea fetițelor de până în 14 ani a intrat deja în rutină. „Medicii și profesorii diriginți vor discuta cu părinții și le vor da materiale informative”, a afirmat dr. Mihaela Dinisov. De asemenea, pentru o mai bună informare, părinții au la dispoziție un număr de telverde 0800.800.008 și pagina web www.informarehpv.ro. 120 de constănțence sunt diagnosticate, anual, cu cancer cervical Campania de vaccinare împotriva HPV, de anul trecut, s-a dovedit a fi un eșec, vaccinul fiind inoculat la doar 2% dintre posibilele beneficiare. La Constanța au fost vaccinate, potrivit dr. Mihaela Dinisov, 70 de copile din clasa a IV-a. Cancerul cervical face noi victime în fiecare an, afecțiunea numărându-se printre principalele cauze ale mortalității, în rândul femeilor cu vârste cuprinse între 15 și 45 de ani. Potrivit datelor centralizate de autoritățile constănțene, în județul nostru sunt diagnosticate cu această afecțiune, anual, aproximativ 120 de femei. „În 2008, doar la 48 dintre paciente boala a fost depistată într-un stadiu curabil. Alte 44 de femei au murit anul trecut din cauza cancerului de col uterin”, a declarat dr. Mihaela Dinisov. Incidența bolii ar scădea, mai spun medicii, dacă femeile ar pune mai mult accent pe măsurile preventive: prezentarea periodică la ginecolog și efectuarea testelor Babeș-Papanicolau.