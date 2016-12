Părinţii copiilor cu autism, disperaţi: „Avem nevoie de ajutor, nu de milă!“

Părinții copiilor cu autism, disperați: „Avem nevoie de ajutor, nu de milă!“

Situația dramatică a copiilor cu autism din Constanța se adâncește cu fiecare an, spun părinții, dar și specialiștii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, care atrag atenția asupra lipsei de implicare a statului în diagnosticarea acestei tulburări și în recuperarea sutelor de copii afectați.An de an, pe data de 2 aprilie, la Constanța, zeci de părinți ai copiilor care suferă de autism, mărșăluiesc pe străzile orașului pentru a cere un drept pe care, autoritățile nu se grăbesc să îl ofere - servicii de specialitate decontate. Alături de ei, specialiști ai DGASPC Constanța trag un semnal de alarmă asupra numărului tot mai mare de copii care se nasc cu această tulburare. Asta s-a întâmplat și ieri, cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Autis-mului, moment care a fost marcat de aproximativ 100 de părinți, specialiști și voluntari din liceele constănțene, printr-un marș.Prezentă la eveniment, șefa Centrului de zi pentru copii cu autism „Harap Alb”, din cadrul DGASPC, Stănuța Dae a ținut să sublinieze că statisticile sunt îngrijorătoare. „În evidențele Direcției sunt peste 300 de copii, însă din semnalele părinților și ale specialiștilor sunt de 10 ori mai mulți copii nediagnosticați până la acest moment, care nu beneficiază de niciun fel de suport. Subliniez acest lucru pentru că cei 32 de copii care vin la centrul Direcției și care beneficiază de terapie au făcut adevărate progrese. De altfel, acest marș aduce în atenția societății civile problemele cu care se confruntă familiile celor care suferă de o tulburare din spectrul autist. Compensată din timp, această tulburare în dezvoltare face ca cei afectați de autism să ducă o viață aproape normală”, a declarat Sănuța Dae.„Nu a mai vrut-o nimeni pentru că suferă de autism“La numai o lună după naștere, Sofi a fost părăsită în maternitate. Pentru că părinții nu au vrut-o, asistenții sociali au preluat-o și a dus-o într-un centru maternal. La vârsta de un an, atunci când a fost introdusă în programul de adopție și era la un pas să intre într-o familie, a fost diagnosticată cu autism, motiv pentru care a fost respinsă pentru a doua oară. De atunci, un asistentul maternal îi poartă de grijă și o duce la terapie. „Deși am primit sprijin de la Centrul de zi pentru a face terapie, pe timpul verii trebuie să achit câte 1.000 de lei pe lună pentru a merge într-un centru particular. Lipsa terapiei înseamnă să ne întoarcem în același punct de unde am plecat. Eu nu voi renunța la ea, însă aștept și un sprijin de la stat. Avem nevoie de ajutor, nu de milă!”, a declarat asistentul maternal. Ca Sofi sunt sute de copii constănțeni care sunt marginalizați și care nu beneficiază de terapie. „Plătim 500 de lei pe lună ca să venim la Constanța pentru terapie. În rest, nu ne permitem să avem acasă un logoped care să ne ajute. Mai am acasă un copil și îmi este foarte greu să mă ocup de amândoi”, ne-a mai spus mămica unui băiețel de 6 ani care suferă de autism.„Statul trebuie să facă mai mult decât să le dea gradul de handicap“Directorul general al DGASPC Constanța, Petre Dinică, susține că implicarea statului trebuie să se facă simțită prin înființarea de centre de terapie pentru persoanele cu autism, dar și prin decontarea serviciilor de specialitate, oferite acestora.„Cred că statul trebuie să găsească mai multe resurse pentru acești copii și nu doar să se rezu-me la încadrarea lor în grad de handicap. De aceea, pe tot par-cursul lunii aprilie, vom încerca să atragem atenția că această afecțiune există și că cei afectați au drepturi care trebuie respectate. Mai mult decât atât, ne adresăm public medicilor de familie pentru a depista cât mai timpuriu aceste tulburări, astfel ca acești copii să poată beneficia de recuperare”, a declarat Petre Dinică. Și psihologii atrag atenția asupra efectului pe care tulburările de spectru autist le au asupra calității vieții celor afectați și susțin că Ministerul Sănătății nu a inclus în proiectul de lege pentru serviciile medicale de bază, aceste afecțiuni.„Faptul că serviciile psihologice pentru copiii cu autism nu sunt decontate prin Casele de Asigurări de Sănătate reprezintă o situație fără precedent în Uniunea Europeană. În proiectul pachetului de bază lansat de Ministerul Sănătății nu s-a introdus nimic legat de psihoterapia copiilor cu tulburări din spectrul autism. Soluția pe care o înaintăm reprezentanților autorităților publice din domeniu constă în accesul liber al copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autism la serviciile psihologice de recuperare”, susțin reprezentanții Colegiului psihologilor din Ro-mânia.