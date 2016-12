Păpădia, un excelent detoxifiant natural

O plantă comună și foarte cunoscută la noi în țară, păpădia prezintă beneficii pentru sănătatea ficatului și rinichilor, scade tensiunea arterială și ajută la curățarea organismului de toxine. Frunzele de păpădie conțin fibre, proteine, glucide, minerale și vitamine precum vitaminele A, E, K, C și cele din complexul B.Consumată de cele mai multe ori sub formă de ceai, din frunze, tulpină și flori, această plantă are puternice efecte detoxifiante asupra ficatului și rinichilor și este eficientă împotriva pietrelor sau nisipului la rinichi. Totodată, pentru a elimina cu ușurință pietrele apărute la vezica biliară, puteți prepara un ceai din frunze și rădăcini uscate, tăiate mărunt. Se pun două lingurițe din acest amestec în 200 de ml de apă și se lasă să dea în clocot de patru sau cinci ori, după care se acoperă vasul și se lasă la limpezit timp de un sfert de oră. Sunt recomandate câte două căni de ceai pe zi, una dimineața și una seara, înainte de culcare. Tinctura de păpădie este utilă în ameliorarea și tratarea unor boli de piele, pentru alergiile ușoare și iritațiile superficiale, dar și pentru vindecarea formelor ușoare de acnee.