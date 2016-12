Panică la Constanţa! Bolnavii de HIV rămân fără medicamente?

Panică la Constanța! Bolnavii de HIV rămân fără medicamente?

Peste 800 de bolnavi cu HIV riscă să rămână, începând de luna viitoare, fără tratamente, întrucât spitalul nu mai are bani să cumpere medicamentele de care au nevoie.Situație disperată pentru bolnavii din județul Constanța, diagnosticați cu HIV/SIDA. Aproximativ 800 de pacienți riscă să rămână fără medicamen-tele din schemele de trata-ment, din cauză că stocurile Spitalului Clinic de Boli Infecțioase (SCBI) sunt pe terminate. Cadrele medicale așteaptă ca Ministerul Sănătății să aloce fondurile necesare pentru achiziția tratamentului. Ca urmare, pacienții ar putea fi puși foarte curând în situația de a nu mai primi toate medicamentele, viața lor fiind în pericol în orice clipă.„Mai avem medicamente pentru luna aceasta. Ni s-a promis că se vor trimite banii pentru achiziționarea lor în continuare. Este adevărat că banii s-au terminat, dar pacienții nu trebuie să se panicheze. Noi am înțeles că nu sunt bani pe nicăieri, dar Ministerul Finanțelor trebuie să aprobe redirecționarea acestora, în funcție de nevoi, pentru că, dacă nu ai buget aprobat, nu poți face comenzi”, ne-a declarat directorul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, dr. Stela Halichidis.Foi invalidate de CJASÎn altă ordine de idei, a precizat managerul, în ultimele două luni li s-au invalidat multe foi, pentru că unii bolnavi apar în sistem ca fiind neasigurați și astfel Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) nu le-a plătit serviciile prestate.„Noi avem lunar cam 800 de pacienți și am înțeles că, fiind neasigurați, nu se pot plăti serviciile și vă dați seama că suntem într-o gaură de buget din această cauză”, ne-a declarat directorul SCBI.Managerul spune că majoritatea pacienților nu sunt asigurați, unii nu lucrează sau nu își plătesc asigurările, deși acest lucru nu ar trebui să conteze prea mult, din moment ce ei fac parte dintr-un program național, în cadrul căruia tratamentele sunt gratuite.„Ei vin la noi la consultații, la tratament, dar atât luna aceasta, cât și în septembrie, CJAS nu ne-a plătit serviciile, în jur de 600.000 de lei”, a subliniat dr. Halichidis.Oricum, a precizat medicul, le este din ce în ce mai greu să se descurce în aceste condiții și că așteaptă cu sufletul la gură finanțarea pe program pe trimestrul IV, care încă nu a venit.v v vDe partea cealaltă, reprezentanții CJAS susțin că persoanele care nu obțin venituri și sunt diagnosticate cu boli care se tratează prin Programele Naționale de Sănătate sunt asigurate fără plata contribuției.„Pentru dobândirea calității de asigurat, fără plata contribuției, trebuie să se adreseze Casei de Asigurări făcând dovada că sunt incluși în program și să aducă adeverința medicală din care să rezulte diagnosticul”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt la CJAS, Aurelia Rădoi.În privința persoanelor care obțin venituri (salariu, pensie, indemnizație de handicap etc.) și sunt diagnosticate cu HIV spre exemplu, în sistem, tot pe baza adeverinței, va fi trecut la stare bolnav inclus în PNS, pentru ca medicii să le poată prescrie tratamentul necesar și să li se valideze serviciul.