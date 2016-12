Paloarea pielii – primul semn de anemie feriprivă

Ştire online publicată Luni, 12 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Anemiile sunt cea mai frecventă boală a sângelui. De obicei, ele nu sunt niște afecțiuni de sine stătătoare, ci sunt expresia sau complicația a numeroase alte boli. De cele mai multe ori, aceste boli nu au caractere maligne, dar anemiile pot avea uneori semnificația unui semnal de alarmă pentru prezența unor afecțiuni maligne. Anemiile sunt definite de scăderea numărului de globule roșii și a valorii hemoglobinei sub limitele admise ca normale pentru vârsta și sexul pacientului. În prezența unei anemii, este foarte importantă stabilirea cauzei acesteia, pentru a putea trata această cauză, sau măcar stabilirea mecanismului de apariție anemiei, pentru a putea acționa terapeutic asupra acestuia din urmă. Dintre cele peste 100 de tipuri de anemie descoperite, cea mai întâlnită este anemia feriprivă. Este forma cea mai răspândită din lume și, așa cum denumirea indică, provine dintr-o carență de fier – componentul esențial al hemoglobinei. Aproape oricine s-a simțit la un moment dat lipsit de putere, înconjurat de tristețe și foarte palid la față. La prima impresie aceste stări nu creează îngrijorare mai ales dacă ne gândim la stresul cotidian, însă, în realitate, sunt unele dintre simptomele anemiei. Primele semne care dau de bănuit Unghiile fragile, părul care cade din ce în ce mai des, rezistența scăzută la efort, amețeala, transpirația abundentă, paloarea pielii, vizibilă în special la nivelul feței și al palmelor sunt doar o parte dintre simptomele anemiei feriprive. Se spune că o persoană este anemică dacă hemoglobina scade sub 12g% în cazul femeilor și 13g% în cazul bărbaților, ceea ce înseamnă că, în acel moment, cantitatea de oxigen transportată la celule este insuficientă. Alimentație săracă în fier Lipsa fierului din alimentație nu este singura cauză a anemiei, ci există mai mulți factori precum menstruațiile abundente, administrarea prelungită a aspirinei sau a antiinflamatoarelor, sarcina, perioada de creștere, în cazul copiilor. Chiar și o alimentație săracă în fier este o posibilă cauză a apariției anemiei feriprive, la fel ca și o carență de vitamine importante pentru sănătate. De exemplu, vitamina B este necesară pentru prevenirea stărilor de oboseală. Anemia feriprivă se tratează printr-un aport suplimentar de fier, administrat pe cale orală, în plus fața de cel adus prin alimentație. Pentru că organismul absoarbe fierul cu dificultate, cantitățile prescrise de către medic sunt importante. Acest tratament se urmează pe o perioadă de cel puțin șase luni. Pentru a preveni anemia, este recomandat să se consume alimente bogate în fier, precum carne (inimă și ficat), pește, fructe uscate (caise, prune, stafide), oleaginoase, legume verzi, cereale.