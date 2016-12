"Şpaga a poluat prea mult, prea multe domenii"

"Șpaga a poluat prea mult, prea multe domenii"

„În august 2016, m-am întâlnit cu 20 de jurnaliști ca să vorbim deschis despre investiții în general și spitalele construite în parteneriat public-privat. Mi s-a spus că este o întâlnire off the record, i-am crezut pe cuvânt și am vorbit fără perdea. Mi-am permis atunci să descriu pe scurt profilul clasic al politicianului român și felul în care înțelege să promoveze investiții: «fiecare prim-ministru, cât de tâmpit sau de hoț ar fi, poate că vrea să facă niște investiții și să taie niște panglici. Și la modul ideal să le și facă bine ca să îi rămână numele. Dacă mai ia și o șpârlă pe lângă, e și mai bine». Ăsta e profilul politicianului care ne-a umplut orașele de panseluțe, de borduri și barocamere. Ceea ce am susținut și în acea discuție și susțin și acum este că, dacă vrem investiții făcute ca lumea, avem nevoie să le pregătim ca lumea. Și da, câteodată trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Iar șpârla, șpaga, șmenurile (nu rostirea cuvintelor, ci realitatea acestora) au poluat pentru prea mult timp domenii, precum sănătatea, transporturile etc. După acea întâlnire, un blog a publicat câteva propoziții scoase complet din context și le-a folosit pentru câteva calomnii. Îmi pare rău să văd acum pe anumite posturi de televiziune aceeași calomnie reîncălzită. Înțeleg însă ... e campanie”, a declarat Vlad Voiculescu, ministrul sănătății.