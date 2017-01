Păduchii, ţinuţi la distanţă cu medicamente administrate pe cale orală

Păduchii, ținuți la distanță cu medicamente administrate pe cale orală

Sâmbătă, 13 Martie 2010

Combaterea păduchilor cu ajutorul unor comprimate administrate pe cale orală este realiza-bilă, se arată într-un nou studiu, potrivit căruia medicamentul Ivermectin ar fi mai eficient decât loțiunile clasice. În fața rezistenței tot mai mari pe care acești paraziți au dezvoltat-o față de tratamentele clasice, noul medicament reprezintă o alternativă terapeutică reală, eficientă în 95% din totalul cazurilor - se menționează în articolul publicat în New England Journal of Medicine. Cercetătorii de la Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) au coordonat studiul, împreună cu numeroși medici francezi, pentru a compara eficiența drajeurilor cu eficiența unei loțiuni clasice anti-păduchi. Rezultatele arată că 95% din cele 398 de persoane - adulți și copii - tratate pe cale orală au scăpat de păduchi în două săptămâni, comparativ cu 85% din cele tratate cu loțiune.