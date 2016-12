Pacientul cu arsuri de la Galaţi, va fi transferat la Bucureşti

Pacientul cu arsuri de la Galați, va fi transferat la București

Pacientul din Galați care a suferit arsuri în noaptea de vineri spre sâmbătă va fi transferat în această după-amiază la Spitalul de Urgență Floreasca din București și va fi internat în unitatea de arși. Pacientul are arsuri de gradul I, II și III pe 65% din suprafața corpului și este intubat încă de la internare. Nu are arsuri de căi aeriene. În perioada internării la secția de chirurgie plastică a Spitalului Județean de Urgență Galați, medicii au recoltat hemoculturi, precum și culturi din plagă și au inițiat tratamentul antibiotic, în conformitate rezultatele analizelor. În continuare se menține starea gravă, iar prognosticul este rezervat. De aceea, doctorii care îl îngrijesc au decis transportul medical terestru, în defavoarea transportului aerian. Decizia de a realiza acum acest transfer a fost luată după ce medicii de la unitatea de arși de la Spitalul Floreasca au semnalat disponibilitatea preluării pacientului și au luat toate măsurile care să asigure izolarea pacientului. În tot acest timp, Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Ministerului Sănătății a fost în contact cu spitalele care l-ar fi putut prelua pe pacient. De asemenea, trebuie menționat că Spitalul Județean de Urgență din Galați are secție de chirurgie plastică, terapie intensivă de înalt nivel și posibilități de izolare a pacienților.