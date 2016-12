Pacienţii propun prima strategie naţională de combatere a hepatitei C

Pacienții propun prima strategie națională de combatere a hepatitei C

Prima strategie de prevenire și depistare a hepatitei C vine din partea pacienților, care consideră că boala a făcut până în prezent prea multe victime pentru a nu se lua măsuri de combatere. Aceștia propun un program național prin care să fie depistate la timp persoanele infectate cu virusul hepatic, măsuri de prevenție menite să diminueze transmiterea hepatitei de la persoanele deja infectate la cele sănătoase prin educarea și informarea populației, dar și un cadru legislativ îmbunătățit care să permită îmbunătățirea calității vieții bolnavilor, cât și creșterea speranței de viață a acestora.Demersul pacienților conține și o Cartă Albă care propune ca strategia națională de combatere a hepatitei C să fie structurată pe trei capitole: prevenția, depistarea și tratamentul bolnavilor de hepatită, dar și măsuri auxiliare, precum promovarea și finanțarea acestui program.După depistare, bolnavii de hepatita C cronică trebuie luați în evidență și monitorizați periodic de către medicii de familie, asistenții medicali specializați și medicii specialiști, înaintea, în timpul și după tratament. Toate informațiile privind pacienții depistați și evoluția bolii vor fi raportate în Sistemul Național de Evidență a Hepatitei C.