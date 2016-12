Pacienţii prinşi că fumează în spital vor fi externaţi imediat

2

Constanta nu este un oras frumos, este doar pitoresc in preajma marii si in zona geamiilor. Constanta este al doilea oras ca marime din Romania, indiferent ce spune ultimul recensamant. Constantenii locuiesc si in Navodari, Lumina, Ovidiu, Valul lui Traian, Cumpana, Agigea sau Eforie, dar sunt "contabilizati" la alte localitati. E vorba de inca 100.000 de locuitori! Constanta a avut mereu caini maidanezi! Am o vedere din anul 1905 in care apar doi maidanezi in Piata Ovidiu! In copilarie ma jucam prin Tomis Nord cu haite de caini de 18-20 de exemplare! Alergam pisici...