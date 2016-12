Pacientii pot permite accesul la datele lor medicale prin intermediul unui formular

Daca informatiile medicale prezentate i-ar cauza suferinta, pacientul are dreptul de a cere sa nu fie informat. Astfel, acesta poate sa desemneze in scris o alta persoana care sa fie informata in locul sau, prevede un act normativ publicat marti in Monitorul Oficial.ctul normativ stabileste ca medicul curant este obligat sa spuna pacientului despre faptul ca acesta are dreptul de a cere sa nu fie informat in cazul in care informatiile medicale prezentate i-ar cauza suferinta. In acelasi timp, medicul trebuie sa precizeze ca pacientul poate desemna in scris o alta persoana care sa fie informata in locul sau, scrie avocatnet.ro.