Pacienţii cu HIV pot trăi cât o persoană neinfectată

Pacienții cu HIV pot trăi cât o persoană neinfectată

Persoanele de 20 de ani infectate HIV, care au început tratamentul antiviral în 2010 au o speranță de viață mai mare cu 10 ani față de pacienții de aceeași vârstă care au fost inițiați pe terapie în urmă cu mai puțin de 15 ani. Aceasta este concluzia unei echipe de cercetători de la Universitatea din Bristol, publicată în revista The Lancet.Potrivit www.redorbit.com, autorii studiului au mai descoperit că speranța de viață a unui pacient de 20 de ani care a început terapia antivirală în 2008 și căruia i-a scăzut nivelul viral după un an de tratament poate fi asemănătoare cu cea a unei persoane neinfectate, de aproximativ 78 de ani.Trecerea la o medicație mai puțin toxică, o varietate mai mare de tratamente și o mai bună aderență la terapie sunt factorii datorită cărora se înregistrează această îmbunătățire.Totuși, acești pacienți infectați cu HIV sunt excepția, nu majoritatea, se explică în studiul cercetătorilor britanici. Astfel, cei mai mulți dintre ei au o speranță de viață mai mică decât cea a populației generale.„Studiul nostru arată o poveste de succes a modului în care un tratament antiviral îmbunătățit, împreună cu o atentă observație medicală și cu tratarea problemelor de sănătate asociate infecției pot prelungi durata vieții pacienților infectați cu HIV”, spune Adam Trickey, coordonatorul echipei de cercetători, citat de www.redorbit.com.Acesta a adăugat că în ultimii 20 de ani a fost folosită o combinație de medicamente antivirale pentru a trata infecția cu HIV, însă medicație de nouă generație are mai puține efecte secundare, printre care administrarea unui număr mai mic de pastile și o mai bună prevenire a replicării virusului. De asemenea, virusul devine rezistent la tratament mai greu. „Trebuie să ne axăm pe problemele legate de aderența la tratament a pacienților, pe diagnosticarea târzie a infecției și pe diagnosticarea și tratarea bolilor asociate”, a mai declarat dr. Adam Trickey.În cadrul studiului au fost analizate datele a peste 88.500 de pacienți infectați cu HIV din peste 18 țări din Europa și din America de Nord. Toți pacienții au început terapia antivirală între 1996 și 2010. Au fost identificate persoanele care au decedat în primii trei ani de tratament, luându-se în considerare cauza morții lor, nivelul viral HIV și CD4.S-a descoperit că mai puține persoane care au început tratamentul după 2008 au decedat în timpul primilor trei ani de terapie în comparație cu cei inițiați pe tratament între 1996 și 2007. De asemenea, persoanele care au murit din cauza SIDA începuseră tratamentul între 1996 și 2010. Studiul arată că acest fapt se datorează, cel mai probabil, capacității sporite a noilor medicamente antivirale de a restabili sistemul imunitar.Au fost observate și alte îmbunătățiri. Spre exemplu, media celulelor CD4 în sânge după un an de tratament a crescut de la 370 (pe mililitru de sânge) în 1996-1999 la 430 în 2008-2010, iar procentul pacienților cu nivel viral mic a crescut de la 71% la 93% în aceeași perioadă de timp.Datorită acestui progres, speranța de viață a pacienților de 20 de ani care primesc tratament pentru infecția cu HIV a crescut între 1996 și 2016, în Europa și în America de Nord, cu 10 ani la bărbați și cu 9 ani la femei. Bazat pe informațiile studiului, bărbații de 20 de ani care au fost inițiați pe terapie antivirală după 2007 și au supraviețuit primului an de tratament au o speranță de viață de aproximativ 73 de ani, în timp ce femeile pot ajunge până la aproximativ 76 de ani.„Este o reușită incredibilă a medicinii că o infecție care în trecut avea previziuni teribile este acum sub control, iar pacienții cu HIV trăiesc semnificativ mai mult. Sperăm că rezultatele acestui studiu să contribuie la înlăturarea stigmatizării asociate infecției cu HIV”, a declarat Helen Stokes-Lampard, președintele Royal College of General Practitioners, citată de BBC News.Sursa:Sursă: www.redorbit.com/news/health/1113418092/hiv-life-expectancy-is-near-normal-says-new-study/