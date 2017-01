Pacienţii cu afecţiuni tiroidiene au IQ-ul mai scăzut

Pacienții cu afecțiuni tiroidiene au IQ-ul mai scăzut

Dacă în numărul trecut al cotidianului „Cuget Liber” v-am oferit informații despre bolile tiroidiene, despre simptomele care ar trebui să-i îndrepte pe oameni către un medic de specialitate și care este cauza bolilor de tiroidă în Dobrogea, acum vorbim despre tratament și tipul de investigații pe care trebuie să le faceți atunci când suspectați o boală a tiroidei. Primul tratament pentru tiroidă, cel medicamentos Întotdeauna, primul tratament în cazul bolilor de tiroidă este cel medicamentos, cu hormoni tiroidieni în cazul lipsei lor, sau cu medi-camente care blochează tiroida, în cazul procesului de sinteză hormonală. Apoi, în funcție de carac-teristicile gușii, pacientul este îndreptat către operație. „Se operează gușile mari, compresive, cu unul sau mai mulți noduli”, ne-a explicat prof. univ. dr. Eduard Circo, șeful Com-partimentului Clinic de Endocrinologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Uneori, gușile nodulare pot fi un cancer tiroidian. La ora actuală, cancerul tiroidian, de regulă, exceptând o formă rară ce apare numai la vârstnici, este considerat vindecabil, dacă se operează și se tratează în mod special cu iod radioactiv. Afecțiunile tiroidiene sunt foarte frecvente, de aceea, atenționează specialistul, „precocitatea diagnos-ticului și acceptarea intervenției chirurgicale indicate corect de către pacient pot preveni complicații redutabile”. Dozajul hormonal și ecografia, investigații specifice Pentru a depista bolile tiroidiene, pacientul care sesizează simp-tomatologia despre care am amintit în numărul trecut trebuie să se adreseze medicului specialist, care va decide efectuarea unor investigații specifice. Printre investigații se numără dozajul hormonal, ecografia, scintografia - după caz, cu indicații mai restrânse, alte investigații generale imagistice, dar numai la indicația medicului de specialitate și în funcție de specificul tabloului clinic al pacientului. „De regulă, bolile tiroidiene sunt pentru tot restul vieții, iar atitudinea terapeutică are în vedere atât prezentul, cât și viitorul pacientului”, a mai spus dr. Eduard Circo. Implicațiile bolilor tiroidiene nu sunt doar personale, ci au și un aspect social, în sensul că, dacă se ajunge la complicații, costurile pentru sănătate sunt majore. Pacientul poate avea IQ-ul mai scăzut, capacitatea de muncă, dar și creativitatea pot fi și ele diminuate considerabil.