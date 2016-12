Pacienţii care nu merg la consultaţii de prevenţie, buni de plată

Pacienții care nu merg la consultații de prevenție, buni de plată

Potrivit noilor schimbări din contractul - cadru, stabilit de Ministerul Sănătății și aplicat de Casele de Asigurări de Sănătate, pacienții asigurați vor fi obligați să se prezinte la medicii de familie, odată pe an, pentru consultații de prevenție. În cazul în care aceștia refuză consultul medical și investigațiile sau analizele medicale recomandate de medic, vor fi puși să achite integral toate serviciile medicale în cazul în care se vor îmbolnăvi. „Deși este încă în stadiul de proiect, sperăm ca de la jumătatea acestui an să fie pus în aplicare planul conform căruia asigurații să ajungă odată pe an la medic pentru prevenție. Nu este normal ca aceștia să refuze investigațiile de bază, care să ateste sau să infirme un diagnostic, în măsura în care, în prezent, sistemul plătește extrem de mulți bani pentru tratarea pacienților cronici. Cât privește această categorie amintită, adică cea a pacienților cronici, sunt prevăzute patru consultații medicale de specialitate pe trimestru, dar nu mai mult de două pe lună. Conform vechiului Contract cadru, pacienții cu afecțiuni cronice beneficiau de o consultație pe lună sau pe trimestru, după caz”, a precizat Carmen Laura Maxim, purtătorul de cuvânt al CJAS Constanța.