„Pacienţii care folosesc ambulanţa pe post de taxi ar trebui sancţionaţi!“

„Pacienții care folosesc ambulanța pe post de taxi ar trebui sancționați!“

În contextul în care spitalele constănțene sunt afectate de deficitul de cadre medicale, medicii susțin că pacienții ar trebui să se adreseze medicilor de familie înainte de a ajunge la spital. În acest fel, cred cadrele medicale, s-ar degreva și serviciile de urgență și ambulanțele ar ajunge la timp la pacienți.„Trebuie schimbate protocoalele medicale astfel încât, pacienții să nu mai vină la spital pentru o migrenă. Nu e posibil să umplem urgența cu fel de fel de oameni care ar putea foarte bine să meargă la cabinetul de medicina familiei pentru o consultație preventivă. Nu spune nimeni că îi dăm afară din spital, dar nici să chemi ambulanța pentru toate nimicurile. Pacienții care folosesc ambulanța pe post de taxi, ar trebui sancționați! Doar așa se va putea ajunge în timp util la cazurile cu adevărat grave, la accidentele cu 10 răniți, la cardiaci în stop cardio-respirator.Mai mult decât atât, trebuie să spunem clar că medicii de familie nu ar trebui plătiți la numărul de pacienți, ci la numărul de cazuri rezolvate. Pentru că e foarte ușor să stai în cabinet și să dai trimiteri la specialist fără să te uiți măcar la pacient. Iar pacienții ar trebui să știe ce drepturi au și că nu mai trebuie să plece din cabinetul medicului de familie decât după ce și-a spus clar problemele. Nu e adevărat că un bolnav care are o problemă acută trebuie să aștepte zile întregi să fie programat. Are tot dreptul să fie consultat atunci când are probleme, în afara consultației lunare la care își va lua prescripția medicală”, a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Dan Pletea, medic specialist medicină de urgență, în cadrul Spitalului Municipal Medgidia.