Pacienta cu răni până la os, plimbată cu ambulanţa între spitale

Pacienta cu răni până la os, plimbată cu ambulanța între spitale

Femeia în vârstă de 67 de ani, care avea ulcerații până la os, după ce a stat imobilizată mai bine de jumătate de an într-un pat din Centrul de Sănătate Băneasa, nu a rămas internată în Spitalul „Murgeni” din Vaslui. Ea a fost trimisă la Spitalul Județean Constanța, pentru a primi îngrijirile necesare. „Acest pacient nu trebuia internat în spitalul de la Băneasa. A suferit un accident vascular, deci era o problemă de neurologie. Ne-au trimis-o nouă, la Murgeni, deși nu făcea obiectul activității noastre, a unui spital de psihiatrie cu pacienți agresivi. De fapt, era vorba de un caz social pentru că femeia nu are decât un fiu care nu avea posibilități financiare să o întrețină. Asta nu înseamnă că trebuia ținută în acest spital și, în plus, neglijată”, a declarat dr. Lilica Oțel, managerul spitalului din Murgeni. Cadrul medical a adăugat că și ceilalți pacienți care au ajuns la spitalul din Vaslui erau neîngrijiți. Pacienta a fost internată în Secția de Chirurgie Plastică a Județeanului. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică, rănile au fost observate abia la Vaslui pentru că în momentul transportului erau acoperite de haine. Dr. Alina Nicoară, reprezentant al Spitalului Județean Constanța, ne-a declarat: „Din punct de vedere al urgenței pentru care a fost adusă, cazul este rezolvat. Escarele pacientei au fost curățate și pansate”. În prezent, medicii și asistenții sociali caută o instituție unde să o transfere pe bătrână, având în vedere că internarea ei în Județean nu se mai justifică. „Pacienta are sechele în urma unui accident cerebral vascular și va avea nevoie de îngrijiri pentru tot restul vieții. Medicii de la Chirurgie Plastică au luat legătura cu asistenții sociali pentru a găsi un loc unde să fie îngrijită”, a adăugat medicul. Ancheta va demara săptămâna viitoare Dr. Constantin Dina, directorul executiv al DSP Constanța, a declarat pentru „Cuget Liber” că ancheta privind condițiile în care au fost tratați pacienții la Băneasa va fi demarată în cursul săptămânii viitoare. „Voi solicita reprezentanților Casei Județene de Asigurări de Sănătate o situație exactă cu fondurile care le-au fost alocate, apoi voi face și o adresă scrisă către Primăria Băneasa privind pacienții internați în acest centru”, ne-a declarat medicul, referitor la primele demersuri, impuse de procedură.